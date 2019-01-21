В районе схода оползня на Бурее еще возможны подобные явления

Берега водохранилища Бурейской ГЭС будут обследованы на протяжении 100 километров для выявления мест возможных сходов оползней в будущем. Об этом сообщил журналистам замдиректора по научной работе Института водных и экологических проблем ДВО РАН, доктор географических наук Алексей Махинов.

В декабре 2018 года примерно в 70 километрах от села Чекунда в Хабаровском крае из-за оползня обрушилась часть сопки, которая полностью перекрыла русло реки Буреи, создав перемычку в водохранилище Бурейской ГЭС, в результате было отсечено около 28 % полезного объема водохранилища. Бурейский оползень ученые назвали крупнейшим в стране за последние годы.

Специалисты Минобороны России в январе-феврале расчищали затор, подрывая скальные породы, на прошлой неделе ведомство сообщило о завершении работ. Был сформирован проран (свободная часть русла реки), по которому идет вода.

«Руководство тех, кто эксплуатирует водохранилище, они такие работы хотят провести [по обследованию территорий на возможность схода оползней]. Этот оползень произошел в ущелье протяженностью примерно 100 километров, и эти 100 километров необходимо в первую очередь обследовать», – цитирует Махинова dv.land.

Собственником Бурейской ГЭС является ПАО «Русгидро». Он уточнил, что места с неустойчивой из-за трещин и тектонических особенностей породой необходимо выявлять, чтобы там не ставили охотничьи домики, не разбивали турбазы, не строили причалы.

«Такие места в пределах водохранилища есть. <> Мы облетели все водохранилище, следов ранее сходивших оползней не обнаружили, но вероятность того, что они произойдут, небольшая есть, найдется, может быть, пять мест, где это может случиться», – сказал Махинов.

Он отметил, что оценка местности, в том числе на предмет схода оползней, проводилась перед проектированием Бурейской ГЭС, но такой исход не предполагался. Теперь, по мнению Махинова, при строительстве ГЭС, создании водохранилищ специалисты будут акцентировать внимание на состояние берегов.

Подробнее о Бурейском оползне и его последствиях читайте в интервью Алексея Махинова на Амур.инфо.