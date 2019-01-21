В БГПУ представят 17-й выпуск литературного альманаха «Амур»

В Благовещенском государственном педагогическом университете состоится презентация 17-го выпуска литературного альманаха «Амур». Он содержит произведения амурских поэтов и писателей.

Открывают выпуск и рубрику «Слово – мастерам» новые прозаические и поэтические произведения Игоря Игнатенко, отметившего в 2018-м 75-летие. Здесь же опубликованы стихи «русского парижанина» Виталия Амурского, уже известного читателям по 16 выпуску альманаха, но предстающего в новом качестве проникновенного лирика. Стихи из будущей книги постоянного автора «Амура» Валерия Черкесова, верного своей главной теме – ностальгической любви к малой родине, – завершают рубрику.

В уже ставшей традиционной рубрике «Лауреаты и номинанты премии имени Леонида Завальнюка» объединены разножанровые произведения: рассказ-эссе «Раздумья среди праздника» лауреата прошлого года Николая Левченко, философские стихи номинанта этого же года Татьяны Гуровой и окончание мемуарных очерков лауреата 2017 года Александра Маликова.

Многообразием авторских почерков и поэтических жанров порадует читателей рубрика «Поэтическая встреча», представляющая произведения не только уже знакомых читателям «Амура» Тамары Воронцовой, Хелены Саммер, Алены Безуглой, Анны Прокопьевой, но и Сергея Шерешевского, публикующегося в альманахе впервые. Вошедшие в рубрику «Малая проза» увлекательные и яркие рассказы Нины Дьяковой, Александра Герасимова, Ярослава Турова и Ольги Крутиковой объединяют автобиографические и ностальгические мотивы. Еще одна традиционная рубрика «Поэтический дебют» в новом выпуске трансформировалась в просто «Дебют»: на суд читателей представлены «рассказики» студента БГПУ Влада Томасова, ищущего собственные темы и жанры.

В рубрике «Критика и литературоведение» читателей ждет встреча с событиями литературной жизни Приамурья на протяжении более 100 лет. Александр Урманов в статье «Подлые времена» осмысливает историю одного громкого скандала в предреволюционном Благовещенске, позволяющую понять особенности творчества видных литераторов той эпохи – Федора Чудакова и Александра Матюшенского. Результаты работы с архивом Леонида Завальнюка представлены в статье Виктории Гавриленко, иллюстрированной фотографиями архивных источников и ранее неопубликованными текстами известного поэта, предстающего перед читателем как «Знакомый незнакомец». 80-летнему юбилею поэта и переводчика Станислава Демидова посвящен очерк Валерия Черкесова «Под пеплом искра золотая…»

Ирина Назарова в «Книжной лавке» представляет обзор увидевших свет в 2017–2018 годах новинок, среди которых альманах «Приамурье», книги прозы, лирики, драматургии Станислава Федотова, Николая Левченко, Алексея Воронкова, Игоря Игнатенко, Владимира Куприенко, Николая Дегтярева, Валентины Кобзарь и других авторов, мемуарные и исторические труды о Гражданской войне на Амуре.

Тема исторической памяти продолжена в рубрике «Страницы прошлого». Здесь напечатаны размышления Александра Табунова над страницами повести «На родной реке» амурского казака-эмигранта Василия Коренева; воспоминания ветерана амурской радиожурналистики Антонины Токмаковой об «оттепельных» 1960-х; трогательный портрет Якова Вениаминовича Шварц-Генина, созданный его ученицей и коллегой Тамарой Стасюкевич; небольшой, но яркий штрих к портрету археолога Сапунова, вышедший из-под пера Бориса Блохина. Все эти материалы делают память о прошлом яркой и объемной.

В завершающей новый выпуск «Амура» рубрике «Из архива» напечатаны рассказы и очерки, созданные самым талантливым литератором дореволюционного Приамурья Федором Чудаковым: «Бузуй», «По Зее», «Под утесом». Публикация анонсирует подготовленный Александром Урмановым большой двухтомник произведений «амурского Саши Черного», который выйдет в известном московском издательстве «Русский путь». Тема двойного юбилея – рождения и трагической гибели Федора Чудакова – раскрывается на цветной обложке «Амура».

Презентация 17-го номера альманаха «Амур» состоится во вторник, 26 февраля, в 17 часов. Место встречи – аудитория 222 Благовещенского педуниверситета по адресу: улица Ленина, 104, второй этаж. Желающие смогут приобрести презентуемый выпуск «Амура». Стоимость экземпляра – 345 рублей.