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21февраля
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Стоимость проезда в пригородных поездах в Приамурье в 2019 году останется прежней

Стоимость проезда в пригородных поездах в Приамурье в 2019 году останется прежней
Фото: pixabay.com

Министерство транспорта и строительства Амурской области заключило соглашение на 2019 год с АО «Экспресс Приморья». Это предприятие осуществляет перевозки пассажиров по железной дороге в пригородном сообщении в Приамурье.

«В 2018 году стоимость проезда в пригороде для пассажиров составляла 95 рублей за первую десятикилометровую зону. Благодаря политике правительства региона тариф, оплачиваемый пассажирами, неизменен с 2016 года. На 2019 год тариф установлен на уровне прошлого года.

В областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено 150,8 миллиона рублей на компенсацию потерь в доходах, возникших в результате установления тарифа на проезд для населения ниже экономически обоснованного уровня и в связи с предоставлением льгот на проезд», – рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, ежегодно управлением государственного регулирования цен и тарифов области устанавливаются тарифы, оплачиваемые пассажирами при осуществлении поездок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, и экономически обоснованный уровень тарифа, исходя из расходов АО «Экспресс Приморья».

«В 2019 году также сохранены льготы на проезд обучающимся и отдельной категории граждан. Правительством Амурской области приняты решения об установлении льготы по тарифам на проезд обучающихся (70 % от тарифа) и отдельной категории граждан (50 %) на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении», – сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Приамурья Александр Зеленин.

К отдельной категории граждан относятся работники учреждений, финансируемых за счет средств областного и местного бюджетов; лица, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Движение пригородных поездов сохранено между населенными пунктами, где отсутствует альтернативное пассажирское сообщение. В 2019 году пригородное железнодорожное сообщение в Амурской области осуществляется в Архаринском, Магдагачинском, Сковородинском, Тындинском и Селемджинском районах.

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#транспорт

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