В Магдагачинском районе черные лесорубы нанесли ущерб примерно на 1,5 миллиона рублей

20 февраля в Магдагачинском районе сотрудники полиции пресекли факты незаконной рубки леса. Нарушители рубили сосну на территории Толбузинского участкового лесничества.

Для замера площади нарушения были привлечены специалисты лесного хозяйства Амурской области, Магдагачинского и Шимановского лесничеств, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

На 21 февраля уже проведены замеры лесонарушения, произведен перечет срубленных деревьев, определен размер ущерба.

«На данной территории была совершена незаконная рубка деревьев породы сосна в объеме 300 кубометров. Ущерб от незаконных действий граждан ориентировочно составил 1,5 миллиона рублей», – прокомментировал начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Сучков.