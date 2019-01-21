Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:00 0

В Магдагачинском районе черные лесорубы нанесли ущерб примерно на 1,5 миллиона рублей

В Магдагачинском районе черные лесорубы нанесли ущерб примерно на 1,5 миллиона рублей
Фото: пресс-служба минлесхоза

20 февраля в Магдагачинском районе сотрудники полиции пресекли факты незаконной рубки леса. Нарушители рубили сосну на территории Толбузинского участкового лесничества.

Для замера площади нарушения были привлечены специалисты лесного хозяйства Амурской области, Магдагачинского и Шимановского лесничеств, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

На 21 февраля уже проведены замеры лесонарушения, произведен перечет срубленных деревьев, определен размер ущерба.

«На данной территории была совершена незаконная рубка деревьев породы сосна в объеме 300 кубометров. Ущерб от незаконных действий граждан ориентировочно составил 1,5 миллиона рублей», – прокомментировал начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Сучков.

Просмотров всего: 157

#природа #происшествия

распечатать


Происшествия 3

На Китай движется супертайфун, свирепствовавший на Филиппинах
Происшествия 5

В Приамурье спасатели помогли мужчине, который поехал за ягодами и пропал
Происшествия

В Белогорске неизвестные вырубили более 50 сосен
Происшествия 1

В Приамурье браконьеров задержали с поличным, пока они спали
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь