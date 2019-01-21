Ущерб от действий застройщицы, задержанной в Благовещенске, оценивают в 15 миллионов

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Ведомство сообщает, что в 2010 году женщина, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью, занималась возведением жилого дома. По версии следствия, гражданка под видом заключения договоров долевого участия в строительстве многоквартирного дома фактически осуществила строительство индивидуального жилого дома, при этом зная, что оно ведется в нарушение градостроительных норм.

В эксплуатацию объект введен не был. Таким образом, обязательства о передаче жилых помещений в собственность перед дольщиками женщина не исполнила. Общий ущерб оценивается в сумму более 15 миллионов рублей.

В феврале 2019 года застройщицу объявили в федеральный розыск. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МО МВД России «Благовещенский» установили, что гражданка находится в Краснодарском крае и планирует прибыть в Благовещенск 19 февраля.

Информацию о разыскиваемой передали коллегам линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево. Женщину обязали явиться в МО МВД России «Благовещенский».

В аэропорту столицы Приамурья женщину встретили сотрудники органов внутренних дел и судебные приставы. Ее доставили в отдел полиции.

Следователем СО МО МВД России «Благовещенский» гражданке было предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ (ранее уточнялось, что речь идет о части 4 этой статьи, то есть мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Дом, о котором идет речь, – это трехэтажная гостинка в Благовещенске, расположенная по адресу: улица Шевченко, 121/1. Объект был возведен в 2010 году, на пике популярности строительства так называемых гостинок. Такие дома строились как частные, а после переоформлялись в многоквартирные. Застройщик, индивидуальный предприниматель Надежда Кудрина, собрала деньги с людей, желающих иметь хоть небольшую, но отдельную квартиру. На частном участке на улице Шевченко построили дом на 18 квартир. А узаконить строение как многоквартирное предприниматель не успела – в городе началась борьба с гостинками. Кудрина уехала из Амурской области. Люди, купившие квартиры в «зеленом домике», остались заложниками ситуации. Дом лишили коммунальных удобств, многие жильцы съехали оттуда, а здание стало объектом для мародеров.