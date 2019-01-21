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21февраля
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сегодня, 14:01 0

Судебные приставы пополнили областной бюджет на 157 миллионов рублей

Судебные приставы пополнили областной бюджет на 157 миллионов рублей
Фото: www.amur.info

В 2018 году амурские судебные приставы в бюджеты всех уровней принесли 1,4 миллиарда рублей. Из этой суммы 157 миллионов ушли в бюджет Амурской области. Это больше, чем в 2017 году. Тогда Приамурье разбогатело на 140 миллионов рублей.

Итоги работы областного УФССП за год подвели на расширенной коллегии в управлении судебных приставов. На заседании присутствовали представители областного заксобрания, руководство областного управления МВД, областного и арбитражного судов и другие чиновники и общественники.

По итогам года судебные приставы взыскали более 4,5 миллиарда рублей. Из них 480 миллионов возвратили гражданам. Также амурчанам выплатили более 43 миллионов рублей задолженности по зарплате. По алиментным платежам в пользу взыскателей заплатили 111 миллионов рублей. Судебные приставы принудили должников по жилищно-коммунальным услугам выплатить более 432 миллионов.

Для того чтобы исполнить требования судебных решений, приставы за год произвели 4 134 ареста имущества должников. После этих арестов взыскателям удалось перечислить 78 миллионов рублей. Должники сами реализовали часть арестованного имущества и выплатили взыскателям 22 миллиона. Также в счет погашения долга взыскателям передали арестованное имущество на сумму свыше 84 миллионов рублей.

Порядка 70 тысяч человек за долги ограничили в праве выезда за пределы страны. Из них 17 тысяч – это алиментщики. Эта мера подтолкнула амурчан вернуть 6 миллионов рублей. За год уголовное наказание понесли 545 амурчан, уклоняющихся от уплаты алиментов.

Судебные приставы обеспечивают безопасность 58 зданий судов Амурской области. В 2018 году сотрудники выявили в судах 1 729 запрещенных к проносу предметов, трое граждан пытались пронести даже наркотики.

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#жизнь

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