Муж убил жену из-за того, что она не захотела увеличивать грудь

Житель Тайваня убил жену, двоих детей и покончил с собой. Причина в том, что супруга отказалась второй раз увеличить размер груди. Муж хотел, чтобы у жены были идеальные пропорции тела.

Пэн Хуэй-я (Peng Hui-i) в первый раз перенесла операцию по увеличению бюста по просьбе 32-летнего мужа Ву Мэн-ю (Wu Meng-yu). С ноября 2018 года их отношения осложнились, и пара решила пожить некоторое время отдельно.

По словам старшего ребенка, мужчина потребовал от супруги, чтобы та снова легла под нож ради идеальных, по его мнению, пропорций тела. Однако 34-летняя Хуэй-я воспротивилась этому и заявила, что хочет подать на развод. Последний раз семья погибшей видела ее и детей, направляющихся на мотороллере к мужу, чтобы обсудить детали развода.

Полиция обнаружила мертвые тела четырех человек в салоне желтого такси, которое Мэн-ю одолжил у отца. Женщина находилась на переднем сиденье с завязанными руками, а девятилетний сын и шестилетняя дочь лежали без сознания в задней части машины. Правоохранительные органы выдвинули две версии произошедшего.

Мужчина мог удушить всю семью угарным газом в автомобиле. На эту версию указывает найденная за водительским сиденьем печь, забитая пеплом. По второй, неофициальной версии, Мэн-ю отравил родных ядом, подбросив опасное вещество в еду. Власти рассматривают эту теорию, поскольку в автомобиле находился чек от заказа в «Макдональдсе».

Вскрытие тел погибших проведут в четверг, 21 февраля, сообщает «Лента.ру».