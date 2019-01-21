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21февраля
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сегодня, 13:15 0

В Приамурье будут судить подростков за угон автомобиля и кражи

В Амурской области трое несовершеннолетних жителей Завитинска предстанут перед судом по обвинению в кражах и угоне автомобиля. Несколько преступлений они совершили осенью 2018 года.

Согласно материалам уголовного дела, в Завитинске 16-летний обвиняемый в ночь на 7 октября 2018 года похитил из незапертого гаража радиаторы отопления и аккумуляторные батареи. Ущерб был оценен в 8 тысяч рублей.

Другой подросток, ему 15 лет, в ноябре 2018 года похитил из гардероба школы чужую зимнюю куртку. Ущерб владельцу составил 3,6 тысячи рублей.

Эти юноши вместе с 16-летним парнем вечером 9 октября 2018 года, сломав замок на гараже, угнали автомобиль, сообщает пресс-служба Амурского следственного управления.

Бурейский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела по обвинению троих несовершеннолетних жителей Завитинска. На период предварительного следствия в отношении подростков была избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым). Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным прокурором Завитинского района обвинительным заключением направлено в суд.

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#дети #закон #криминал #транспорт

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