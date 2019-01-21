Суд восстановил в должности незаконно уволенного педагога Муравьевской школы

В школе села Муравьевка Тамбовского района Амурской области снова возник конфликт между учительницей Викторией Мясниковой и директором учреждения. Состоялся суд, который встал на сторону преподавателя, но, по словам Виктории, конфликт полностью не исчерпан.

Прокуратура Амурской области 21 февраля сообщила о том, что в регионе, в соответствии решением Тамбовского районного суда от 11 февраля, была восстановлена на работе педагогический работник сельской школы. Женщину незаконно уволили с должности заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе, которую она занимала по совместительству.

«Установлено, что учитель школы совмещала работу по должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе, выполняя данную работу по совместительству на основании статьи 60.1 Трудового кодекса РФ в свободное от основной работы время. При этом в табеле учета рабочего времени деятельность по двум специальностям учитывалась раздельно. Работодатель неправомерно применил положения статьи 60.2 Трудового кодекса РФ и в одностороннем порядке отказался от поручения выполнения работы в должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе, при этом нарушив процедуру увольнения работника», – информирует ведомство.

Сообщается, что в ситуацию вмешалась прокуратура Тамбовского района. Было дано заключение о необходимости восстановления работника в занимаемой должности по совместительству, что и поддержал суд. «Решение о восстановлении на работе обращено к немедленному исполнению», – резюмирует ведомство.

Речь в данной информации идет о школе села Муравьевка и учительнице Виктории Мясниковой, о которой неоднократно писало Амур.инфо. В телефонном разговоре Виктория сообщила, что на этом конфликт между ней и директором школы не исчерпан.

«Директор школы восстановил меня на работе, но предложил подписать такой трудовой договор, который увеличивает мое время нахождения на работе в два раза, при этом уменьшает мою зарплату в четыре раза. То есть он сделал это сам, потому что ему так хочется», – утверждает Виктория Мясникова. Она сказала, что отказалась подписывать такой трудовой договор. Взаимопонимания с директором найти не удалось.

Виктория также утверждает, что возникли сложности, схожие с теми, которые имелись ранее: «Дети мои никуда не выпускаются совершенно. То есть другие учителя выезжают с детьми, а мои ребята полностью закрыты. У меня сейчас дети должны ехать в Санкт-Петербург на конференцию, но я думаю, что это будет все под большой угрозой».

Виктория Мясникова отметила, что это не последний суд, касающийся ее конфликта с директором. Еще одно судебное заседание состоится в четверг, 21 февраля.

Как сообщало Амур.инфо, о непростой ситуации в школе Муравьевки впервые стало известно в 2018 году. Виктория Мясникова вместе со своим учеником уехала на неделю в Москву защищать проект, над которым они трудились не один год. Там старшеклассник Дмитрий Снежков занял первое место. Кроме того, амурского ученика внесли в список одаренных детей России. Но по возвращении вместо почестей учительница получила строгий выговор, а из ее зарплаты удержали 10 000 рублей.

Директор Муравьевской школы не стала подписывать приказ о замещении и командировке. Поэтому отъезд учителя стал нарушением трудового договора, за которое Виктория и получила наказание. Недопонимание между учителем и руководством Муравьевской школы дошло до областного министерства образования и науки. В итоге чиновники отправились в Муравьевку с проверкой. 23 мая сообщалось, что все спорные вопросы удалось урегулировать, учительнице вернули удержанные из зарплаты 10 тысяч рублей.

Виктория Мясникова в разговоре с корреспондентом ИА «Амур.инфо» пояснила, что прежний директор школы покинула свою должность, и с 1 сентября 2018 года у них новый руководитель, однако ситуацию это не улучшило.

Агентству пока не удалось связаться по телефону с нынешним директором школы.