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Амурчанин избил сожительницу-изменщицу, а спустя несколько дней она умерла

За причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, к 8 годам лишения свободы осужден житель Бурейского района. 40-летний преступник пытался обжаловать приговор, посчитав наказание слишком суровым, однако суд наказание не смягчил.

Вечером 11 августа 2018 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал выяснять причины двухдневного отсутствия дома сожительницы. Она сообщила, что в период своего отсутствия изменила ему. В порыве ревности мужчина нанес возлюбленной свыше 40 ударов руками по голове и телу. Посчитав, что этого достаточно, он прекратил избиение, и пара легла спать.

В течение следующей недели пострадавшая находилась дома и жаловалась на боли в животе, но от предложения вызвать скорую медицинскую помощь или обратиться к врачу, со слов очевидцев, отказывалась. Вечером 19 августа 2018 года женщина скончалась. Причиной смерти явилось травматическое повреждение внутренних органов и кровоизлияние.

Посчитав наказание слишком суровым, осужденный обжаловал его в апелляционном порядке. Однако судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда согласилась с позицией участвовавшего в заседании суда апелляционной инстанции работника прокуратуры Амурской области относительно отсутствия оснований к смягчению наказания, и оставила приговор районного суда без изменения, сообщает прокуратура Амурской области.

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#криминал #происшествия

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