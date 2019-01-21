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21февраля
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сегодня, 12:35 0

В Приамурье откроется виртуальная выставка портретов мужчин разных профессий

В Приамурье откроется виртуальная выставка портретов мужчин разных профессий
Фото: amurcult.ru

21 февраля на сайте Амурского областного краеведческого музея начнет работу виртуальная выставка «Мужской портрет». Она приурочена ко Дню защитника Отечества. Выставка познакомит посетителей с художественными работами из фондов областного музея.

Это портреты мужчин разных профессий – шахтер, военный, рабочий, дорожник, проходчик, художник, врач, поэт, изыскатель, музыкант. На выставке будут представлены 15 произведений 12 авторов, сообщает пресс-служба минкультуры Приамурья.

Часть работ была передана музею Республиканским центром художественных выставок и пропаганды изобразительного искусства «Росизопропаганда» в 1960-1990-е годы. В том числе такие картины, как «Портрет О.В. Басилашвили» Ливитина, «Меркулова» Шнейдера, «Портрет Героя Советского Союза Стемасова П.Д.» Жуковой и так далее.

Большой интерес, по мнению министерства культуры и архивного дела Амурской области, у посетителей вызовут работы известных амурских художников: «Портрет брата Михаила» Горлача, «Изыскатель Побожий» Маклакова, «Портрет Евстафьева» Савченко.

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#культура #праздники

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