В Приамурье откроется виртуальная выставка портретов мужчин разных профессий
21 февраля на сайте Амурского областного краеведческого музея начнет работу виртуальная выставка «Мужской портрет». Она приурочена ко Дню защитника Отечества. Выставка познакомит посетителей с художественными работами из фондов областного музея.
Это портреты мужчин разных профессий – шахтер, военный, рабочий, дорожник, проходчик, художник, врач, поэт, изыскатель, музыкант. На выставке будут представлены 15 произведений 12 авторов, сообщает пресс-служба минкультуры Приамурья.
Часть работ была передана музею Республиканским центром художественных выставок и пропаганды изобразительного искусства «Росизопропаганда» в 1960-1990-е годы. В том числе такие картины, как «Портрет О.В. Басилашвили» Ливитина, «Меркулова» Шнейдера, «Портрет Героя Советского Союза Стемасова П.Д.» Жуковой и так далее.
Большой интерес, по мнению министерства культуры и архивного дела Амурской области, у посетителей вызовут работы известных амурских художников: «Портрет брата Михаила» Горлача, «Изыскатель Побожий» Маклакова, «Портрет Евстафьева» Савченко.
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