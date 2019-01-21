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Из-за яркого экрана телефона девушка едва не лишилась зрения

Из-за яркого экрана телефона девушка едва не лишилась зрения
Фото: ru.depositphotos.com

Девушка Чэнь с Тайваня получила необратимые повреждения глаз из-за того, что два года пользовалась телефоном только с максимальной яркостью экрана. Врачи обнаружили в роговице правого глаза девушки более 500 микрооотверстий.

В марте 2018 года 25-летняя девушка стала ощущать сильную резь в глазах. Почти год она пыталась снять симптомы глазными каплями, но они не помогли. Когда боль стала невыносимой, а белки девушки налились кровью, она обратилась в больницу.

На приеме ей сказали, что острота зрения на левом глазу упала до 60 процентов, в то время как на правом – до 30. Врачи обнаружили на роговице правого глаза 25-летней девушки 500 микроотверстий. Они заявили пациентке, что ее глаза выглядят так, будто их «испекли в микроволновке».

Врачи выяснили, что причиной потери зрения стала привычка Чэнь пользоваться мобильным телефоном при полной яркости экрана. Девушка не меняла настройки даже тогда, когда заходила в помещение или пользовалась смартфоном в темноте.

Сейчас девушка проходит курс стероидов и восстановительных процедур. Со временем состояние ее глаз стало улучшаться, но полностью восстановить зрение уже не удастся никогда.

Профессор-офтальмолог Хун Цитин отметил, что после всего двух часов использования телефона на максимальной яркости у человека могут начаться проблемы со зрением: «Близорукость, покраснение глаз, астенопия, синдром сухого глаза, чувство жжения и инородного тела в глазу, это может вызвать повреждение роговицы, катаракта и ретинопатия». Доктор отметил, что излучение от экрана составляло 625 люменов при рекомендованном уровне в 300 люменов. Марку и модель телефона врачи не назвали, сообщает «Лента.ру».

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#здоровье #технологии

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