Гранатометчики из Амурской области научились поражать современную бронетехнику ночью

Гранатометчики соединений и воинских частей общевойсковой армии ВВО, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, завершили программу интенсивной специальной подготовки на полигонах. В течение месяца на практике они отрабатывали новые тактические способы поражения современной бронетехники гранатометами.

Большая часть занятий проводилась в ночных условиях при повышенных мерах световой и тепловой маскировки. При выполнении задач использовались современные приборы ночного видения.Впервые на практике освоено применение современных разведывательных комплексов СБР-5 «Фара-1», «Соболятник», «Аистенок» для поражения различных объектов в условиях плохой видимости.

Кроме того, были усовершенствованы способы поражения современной бронетехники, оборудованной комплексами активной защиты.

Так, гранатометчики освоили комплексную методику уничтожения танков групповым поражением одной цели. Ряд задач выполнялся с привлечением снайперских пар.

К обучению было привлечено более 500 гранатометчиков РПГ-7 и АГС-17. В выполнении комплексных задач приняли участие около 50 снайперов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Фото: structure.mil.ru