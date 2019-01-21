На маткапитал за 3-го ребенка в Приамурье смогут рассчитывать больше семей

Региональный маткапитал за рождение или усыновление третьего ребенка в Приамурье продлят на два года. Также собираются внести изменения, по которым рассчитывать на выплату смогут больше семей. Вопрос будет рассмотрен во время Правительственного часа в Законодательном собрании Амурской области 28 февраля.

По информации министерства социальный защиты населения региона, в Правительственном часе по этому вопросу примет участие заместитель министра Галина Шелкова.

Сообщается, что в настоящее время ведомством разработаны поправки в порядок предоставления регионального материнского капитала на улучшение жилищных условий семьям, родившим или усыновившим третьего или последующего ребенка.

По проекту право на маткапитал семьям продлевается до 31 декабря 2021 года.

«Региональный материнский капитал на улучшение жилищных условий планируется предоставлять семьям, родившим (усыновившим) третьего или последующего ребенка в период с 01.01.2019 по 31.12.2021, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на основании статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации (т.е. признание граждан нуждающимися в жилых помещениях будет осуществляться в случае их проживания в жилом помещении общей площадью менее учетной нормы на одного члена семьи без учета доходов семьи и стоимости имеющегося у семьи имущества)», – говорится в информации министерства социальной защиты населения Амурской области.

В настоящее время региональный материнский капитал предоставляется семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на основании части 2 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации, то есть с учетом доходов семьи и стоимости имущества, находящегося в собственности.

Также проектом расширяются направления использования средств регионального материнского капитала. Кроме улучшения жилищных условий, семьи смогут направить средства регионального материнского капитала на получение платных медицинских услуг, оказываемых ребенку-инвалиду (детям-инвалидам) и получение платного образования ребенком (детьми). Проект проходит согласование в соответствии с регламентом правительства Амурской области, уточняют в ведомстве.