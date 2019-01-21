Испытания двигателя, работающего на новом ракетном топливе, завершены

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Это топливо вместо керосина впервые использовали в ноябре 2017 года при старте «Союза-2» с космодрома Восточный – им заправили третью ступень ракеты. Пусков с использованием нафтила на первой и второй ступенях «Союза» прежде не проводили.

Замена керосина нафтилом – часть программы модернизации ракеты «Союз-2» для запусков с Восточного. Нафтил – углеводородное слаботоксичное горючее, которое отличается от используемого в ракетах-носителях типа «Союз» топлива Т-1 относительно меньшим содержанием ароматических соединений.

Двигателями типа РД-107/РД-108 оснащают первые и вторые ступени всех ракет-носителей семейства «Союз» уже 60 лет. С 1958 года их производят в ПАО «Кузнецов» в сотрудничестве с АО «НПО Энергомаш имени В. П. Глушко». Перед отправкой заказчику детали всех изделий для космических программ, как и сам двигатель, проходят трехступенчатый контроль качества.

О том, что ракету-носитель «Союз-2» на космодроме Восточный планируется перевести на новое горючее – слаботоксичный нафтил – Амур.инфо писало еще в 2016 году. В 2018 году жителям села Черновка Свободненского района, находящегося недалеко от космодрома, специалисты рассказали о том, что «нафтил не приведет к ухудшению экологической обстановки. В его химическим составе ничего сверхтоксичного. Это такой же класс опасности, как бензин, керосин или дизельное топливо».

А в 2018 году предприятие «Уралкриомаш» отправило на космодром Восточный первые емкости для заправки нафтилом уже ракет-носителей тяжелого класса «Ангара-А5». Это резервуары для хранения топлива объемом 180 кубических метров.