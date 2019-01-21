Амурчан приглашают сообщать о нелепостях в сферах рекламы и торговли

Управление Роспотребнадзора по Амурской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» начинают прием заявок на конкурс, посвященный Всемирному дню защиты прав потребителей.

Для участия приглашаются амурчане, подметившие смешные нелепости в рекламе, на маркировке товаров, ценниках и в любом ином проявлении потребительской сферы, которые готовы поделиться своими наблюдениями.

Для этого жителям области нужно заполнить карточку участника, принести или направить по электронной почте в амурское управление Роспотребнадзора или территориальные отделы образцы товаров, фото, оригиналы и копии этикеток, чеков и прочее. Также нужно будет опубликовать фото в Инстаграме с хештегом #АМУРпродавецжжот, отметив @28rospotrebnadzor, либо направить в «директ».

Условия участия в конкурсе, поиск ближайшего пункта приема заявок.

Последний день приема заявок – 14 марта, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

Такой конкурс проводился и в 2018 году. Тогда победителем стало фото с «ананасовым» перцем.