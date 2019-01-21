В Белогорске автомобиль сбил двух пешеходов (видео)

Фото: кадр видео

20 февраля в Белогорске автомобиль совершил наезд на двух пешеходов – мужчину и женщину. В результате происшествия они получили травмы.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, авария произошла около 18:10 в районе дома № 205 по улице Кирова. Пострадавшие – 1967 и 1978 годов рождения. Водитель, совершивший наезд, – 1981 года рождения. Полиция устанавливает обстоятельства и причины этого ДТП. Видео: instagram.com/dtp_belogorsk

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#Белогорск #ДТП #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев