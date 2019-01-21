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21февраля
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сегодня, 09:36 0

Депутат Госдумы хочет ввести наказание за грязные носки в поезде

Депутат Госдумы хочет ввести наказание за грязные носки в поезде
Фото: Амур.инфо

Член комитета Государственной думы по транспорту и строительству, единоросс Александр Васильев предложил штрафовать пассажиров плацкартных вагонов за грязные носки. Он считает, что грязные носки пассажиров являются причиной дискомфорта их попутчиков.

Парламентарий подчеркнул, что в других странах за аналогичное поведение предусмотрены штрафы. «А у нас к этому не могут прийти, чтобы человека обязать, например, не курить в тамбуре, не быть в нетрезвом виде на транспорте или не мешать друг другу тем, что он не соблюдает гигиенических требований», – высказался Васильев.

В разговоре с агентством РИА Новости Васильев заявил, что введение штрафа за грязные носки в поезде является вопросом «уважения к другим гражданам, к другим людям». «Надо уважительно относиться ко всем другим попутчикам в поезде и поэтому уделять внимание, так скажем, их комфортности проезда в пассажирском транспорте», – считает парламентарий.

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#закон

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