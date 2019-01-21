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21февраля
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При столкновении машин в Благовещенске пострадал маленький ребенок

При столкновении машин в Благовещенске пострадал маленький ребенок
Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

20 февраля в Благовещенске произошло ДТП, в котором пострадали маленький ребенок и взрослый. В настоящее время обстоятельства и причины аварии устанавливаются полицией.

Происшествие случилось в 15:18 на регулируемом перекрестке улиц Ленина и Мухина. Здесь столкнулись два автомобиля – Toyota Corolla и Toyota Premio. В результате пассажир 2018 года рождения из Toyota Premio и водитель автомобиля Toyota Corolla были травмированы.

Как сообщает ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский», ребенок перевозился с использованием удерживающего устройства – «автолюлька», но сила удара машин была такова, что без травм не обошлось.

Отмечается, что с начала 2019 года на территории Благовещенска и Благовещенского района это уже шестое ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров. Аварии произошли из-за несоблюдения водителями Правил дорожного движения.

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#дети #ДТП #происшествия #транспорт

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