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21февраля
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сегодня, 09:31 8

В России наступает эра путинизма: обзор прессы

В России наступает эра путинизма: обзор прессы
Фото: ntv.ru

Президент выступил с посланием Федеральному собранию; в Совфеде появилась идея об ограничении работы супермаркетов в выходные; где прячут перебежчиков. О чем пишут газеты, рассказывает ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Об этом пишут все

«Российская газета». Кладезь новостей и информации. Сегодня, правда, все это выглядит несколько однообразно, что объяснимо: не каждый день президент страны выступает с посланием Федеральному собранию, а рассказать об этом как можно больше, длиннее, умнее, а главное – громче – стараются все. На сей раз Владимир Путин выступил в роли неологиста, и газета приводит несколько примеров некоторых слов и словосочетаний, примененных президентом страны. В частности, в издании поясняется, что такое «социальный контракт», как понять, что такое «бережливая поликлиника» и много другого прочего. Вслед за газетой разъяснять не буду – раскройте ее сами.

Также в номере

И в то время, когда президент говорит о том, что Россия должна стать сильной и комфортной, в лоне Совета Федерации появляется идея по ограничению работы супермаркетов в выходные дни. Парламентарии ссылаются на опыт Германии, где в 20:00, в пятницу, торговые сети закрываются и не работают до утра понедельника. Если идея эта воплотится в жизнь, Россия, возможно и станет сильнее, но вот комфортнее – сомневаюсь.

Напишут же такое

Далее у нас еженедельник «Аргументы неделi», передовая статья которого анализирует статью помощника президента Путина Владислава Суркова. В своей статье он провозгласил наступление эры путинизма. Эра эта продлится очень долго. И даже когда сам Путин уже отойдет от власти, эра не закончится. Большую статью прочтите сами, сами сделайте выводы, я только выражу свои собственные сомнения: не делает ли ошибку влиятельный политик, написав, что Владимир Владимирович отойдет от власти?!

Также в номере

Под рубрикой «Мир шпионажа», на досуге, от нечего делать, почитайте о том, где прячут перебежчиков. Вот вы знаете, где укрывают американца Сноудена от справедливого возмездия за предательство? Не знаете. Потому что наши хорошо спрятали. А вот Скрипаля англичанам хорошо спрятать не удалось. И того возмездие настигло. Правда, уже по второму разу, по первому-то, рассказывают «Аргументы», он уже отсидел пять с половиной лет. В общем, прочитав до конца целую страницу про предателей, вы все равно так ничего и не узнаете.

На посошок

«Амурская правда» отдает дань уважения недавно ушедшему старейшему работнику газеты Венадию Токареву. Выходец из села, жизнь деревни он знал досконально: в советские годы дневал и ночевал на фермах, в летних лагерях, готовя многочисленные для газеты репортажи и корреспонденции. Был среди работников сельского хозяйства своим человеком и жизни вне газеты не мыслил, профессии своей был предан до кончиков волос. И вот ушел. Жаль.

Сегодня в газете много интересного. Это материалы и Марины Москалюк, и Ирины Ворошиловой, и Андрея Анохина, и Арины Шевченко – перечисление этих имен – разве не повод взять в руки «Амурку»!

Но я на сообщении о кончине Венадия Токарева просто остановлюсь. Чтобы не тревожить память.

А вам – всего доброго!

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#СМИ

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Комментарии
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  • ay

    ay
    2 часа назад

    Путинизм наступил даже не вчера. Тащем-то.

  • Фёдор Ф

    Фёдор Ф
    2 часа назад

    Далее у нас еженедельник «Аргументы неделi»

    Украинские новости на АИ?

  • 24hoursparty

    24hoursparty
    1 час назад

    Глашатая дурной вести первым сжечь на костре надлежит.

  • Гефест

    Гефест
    1 час назад

    Всё напоминает как перед развалом СССР, неуправляемая страна с нищающим населением катится в пропасть, а они продолжают рассказывать сказки и обещать, полная оторванность правительства от реальности.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Царь собрался сидеть вечно?

  • Scoville

    Scoville
    42 минуты назад

    Рив НоринЦарь собрался сидеть вечно?


    Один износится, другого нарисуют. И так вечность.

  • true_rus

    true_rus
    6 минут назад

    Когда дойдет до "русского", что им пользуются и его имеют, продолжая зомбироваться от этого режима "путинизма" развесив уши. И ведь не спроста многие известные личности называют людей в этой россии не хорошими синонимами.

  • Nikodim

    Nikodim
    4 минуты назад

    жаль что с наступлением эпохи путинизма в России никак не закончится эпоха критинизма и идиотизма. и эти два фактора в очередной раз укатают новый "изм".

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