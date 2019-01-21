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21февраля
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сегодня, 09:26 2

Срочная служба в армии зачтется в общий стаж при назначении пенсии

Срочная служба в армии зачтется в общий стаж при назначении пенсии
Фото: www.amur.info

Срочная служба в армии, когда человек вынужденно не работает, также участвует в формировании пенсионного капитала. За время службы начисляются пенсионные баллы в размере 1,8 пенсионного коэффициента.

За свою трудовую деятельность будущий пенсионер должен накопить как минимум 30 пенсионных баллов и 15 лет стажа (к 2025 году). Стоимость пенсионного коэффициента каждый год определяется правительством РФ. В 2019 году она составляет 87,24 рубля.

Также в страховой стаж, наравне трудовой деятельностью, засчитываются периоды ухода одного из родителей за детьми до 1,5 лет: 1,8 пенсионного балла за один год ухода за первым ребенком, 3,6 пенсионного балла за один год ухода – за вторым ребенком, 5,4 пенсионного балла за один год ухода – за третьим или четвертым ребенком. Кроме того 1,8 пенсионных балла в год полагается за уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет. Аналогичный коэффициент получают супруги военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности. Это правило распространяется на супругов дипломатов и консулов во время проживания за границей, но не более пяти лет в общей сложности.

При расчете пенсии, баллы за эти периоды жизни будут прибавлены к накопленным баллам за трудовую деятельность гражданина и умножены на стоимость одного пенсионного балла в год назначения пенсии.

В 2019 году для назначения страховой пенсии нужно накопить не менее 10 лет стажа и 16,2 пенсионных баллов. Если показателей не хватит, назначение пенсии отодвинется на 5 лет. А вместо страховой будет назначена социальная пенсия, сумма которой часто меньше прожиточного минимума. Но если так случается, то до минимума производится социальная доплата к пенсии.

Узнать количество уже накопленных пенсионных баллов можно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР, сообщает пресс-служба областного отделения Пенсионного фонда.

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#военные #пенсии

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Комментарии
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  • Борис82

    Борис82
    4 минуты назад

    Да так всегда и было, что типа новое достижение путина?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 минуты назад

    А раньше коэффициент какой был?

    Не 2 ли?))

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