Crocus Group готова стать подрядчиком строительства Восточного

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Ранее издание The Bell, ссылаясь на источники в Роскосмосе и федеральных ведомствах, сообщило, что Crocus будет строить стартовый стол для сверхтяжелой ракеты «Ангара» стоимостью порядка 40 миллиардов рублей.

«Crocus Group может стать подрядчиком Роскосмоса, если поступит соответствующее поручение правительства. Учитывая соответствующий опыт на Дальнем Востоке – строительство Дальневосточного федерального университета на острове Русский, где мы обладали ресурсами для строительства проекта площадью более миллиона квадратных метров, – наша компания способна решить этот вопрос», – передает пресс-служба слова Агаларова.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов объявил о расторжении контракта, заключенного в сентябре с ПСО «Казань», из-за тяжелого финансового положения строительной организации. Официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко впоследствии сообщил РИА Новости, что расторгнуть старый контракт и заключить новый планируется до начала весны, новый подрядчик еще не выбран. В начале февраля Роскосмос сообщил, что строительство стартовой инфраструктуры для ракет-носителей «Ангара» на Восточном начнется в апреле.