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Crocus Group готова стать подрядчиком строительства Восточного

Crocus Group готова стать подрядчиком строительства Восточного
Фото: Амур.инфо

Crocus Group готова стать подрядчиком Роскосмоса по строительству космодрома Восточный, если поступит соответствующее поручение правительства. Об этом РИА Недвижимость сообщили в пресс-службе группы со ссылкой на ее президента Араза Агаларова.

Ранее издание The Bell, ссылаясь на источники в Роскосмосе и федеральных ведомствах, сообщило, что Crocus будет строить стартовый стол для сверхтяжелой ракеты «Ангара» стоимостью порядка 40 миллиардов рублей.

«Crocus Group может стать подрядчиком Роскосмоса, если поступит соответствующее поручение правительства. Учитывая соответствующий опыт на Дальнем Востоке – строительство Дальневосточного федерального университета на острове Русский, где мы обладали ресурсами для строительства проекта площадью более миллиона квадратных метров, – наша компания способна решить этот вопрос», – передает пресс-служба слова Агаларова.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов объявил о расторжении контракта, заключенного в сентябре с ПСО «Казань», из-за тяжелого финансового положения строительной организации. Официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко впоследствии сообщил РИА Новости, что расторгнуть старый контракт и заключить новый планируется до начала весны, новый подрядчик еще не выбран. В начале февраля Роскосмос сообщил, что строительство стартовой инфраструктуры для ракет-носителей «Ангара» на Восточном начнется в апреле.

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#космодром #строительство

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Nikodim

    Nikodim
    18 минут назад

    хм, ну и новости... ООО "Рога и копыта" также готово стать подрядчиком Роскосмоса по строительству космодрома Восточный, если поступит соответствующее поручение правительства. И не только космодрома. Так можно каждое утро публиковать подобные "новости".

  • ay

    ay
    8 минут назад

    нафиг он тут нужен? у него дочка в Азербанжане США жывёт.

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