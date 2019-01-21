Вечером возможен снег: прогноз погоды в Приамурье на 21 февраля

Фото: Амур.инфо

21 февраля в Амурской области переменная облачность, в вечерние часы местами пройдет слабый снег. Дует северо-западный, западный ветер со скоростью 2-7, с усилением до 12 метров в секунду.

Температура составит минус 3... плюс 2, по востоку – минус 4...9 градусов. В Благовещенске небольшая облачность, в вечерние часы возможен слабый снег. Скорость северо-западного ветра составляет 6-11 метров в секунду. Уличные термометры покажут плюс 1...3 градуса, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова