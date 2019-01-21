Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:55 0

Вечером возможен снег: прогноз погоды в Приамурье на 21 февраля

Вечером возможен снег: прогноз погоды в Приамурье на 21 февраля
Фото: Амур.инфо

21 февраля в Амурской области переменная облачность, в вечерние часы местами пройдет слабый снег. Дует северо-западный, западный ветер со скоростью 2-7, с усилением до 12 метров в секунду.

Температура составит минус 3... плюс 2, по востоку – минус 4...9 градусов.

В Благовещенске небольшая облачность, в вечерние часы возможен слабый снег. Скорость северо-западного ветра составляет 6-11 метров в секунду. Уличные термометры покажут плюс 1...3 градуса, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 142

#погода

распечатать


Общество 2

Циклон продолжит хозяйничать в Приамурье: прогноз погоды на 12 июля
Происшествия

Режим ЧС введен в Серышевском районе
Общество

Сильные дожди отменили в Приамурье режим ЧС в лесах

Происшествия

В Белогорске циклон оставил без света около 40 тысяч горожан
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь