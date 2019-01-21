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21февраля
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сегодня, 08:17 1

Пенсионный фонд просит амурчан забрать 100 миллионов рублей

Пенсионный фонд просит амурчан забрать 100 миллионов рублей

Почти 100 миллионов рублей хранятся на пенсионных счетах амурчан, умерших в 2002 году и позже. Забрать эти деньги могут родственники, а также правопреемники. Узнать о наличии невыплаченных накоплений можно в Пенсионном фонде.

Невостребованные деньги есть на счетах мужчин 1953 и женщин 1957 года рождения и моложе, а также предпринимателей, которые имели официальное трудоустройство и ушли из жизни до назначения пенсии. По информации Пенсионного фонда, таких счетов около 25 тысяч.

Информировать родственников о них фонд не может из-за отсутствия контактов. Получить информацию на этот счет можно по телефонам горячей линии: (4162) 202-334 или 202-390. Заявления на выплату и пакет документов принимает клиентская служба Пенсионного фонда.

«Паспорт, свидетельство рождении, свидетельство о заключении брака, СНИЛС, а также реквизиты для перечисления средств пенсионных накоплений. Если прошло более шести месяцев, восстановить срок можно в судебном порядке и приложить решение суда, вступившее в законную силу», – объяснила начальник отдела инвестирования ОПФР по Амурской области Наталья Гончарова.

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#пенсии

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