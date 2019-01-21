Гороскоп на 21 февраля: Водолеи будут суетиться, а Раки примут спонтанное решение

Восход Солнца: 07:30

Заход Солнца: 17:56

Солнце в Рыбах.

Овен. Вас приятно удивит не только коллег, но и начальство. Оказывается, у вас столько нераскрывшихся талантов, что со счета собьешься.

Телец. Звезды предсказывают вам небольшую путаницу в делах, выбраться из которой поможет друг. Возможна деловая поездка рано утром, а в конце дня вы получите премию за успешную командировку.

Близнецы. День кажется легким, но только потому, что вы недооцениваете некоторые проблемы. Вы не найдете их решения, пока не настроитесь на более серьезный лад.

Рак. Положение планет может расположить к принятию спонтанных решений. Вероятны случайные встречи, неожиданные телефонные звонки, поступление интересных новостей.

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Лев. Львам стоит обратить внимание на домашние дела, жилищные и профессиональные обязательства, состояние здоровья. Информация сегодня нуждается в проверке.

Дева. Благоприятный день для общения с партнерами, учебы, начала нового дела. Вероятно хорошее известие, которое откроет новые горизонты.

Весы. День подходит для обсуждения любых деловых вопросов. Вы точно знаете, чего хотите и на какие уступки готовы пойти.

Скорпион. У Скорпиона возрастет количество энергии и умственной, и физической. Это поможет найти новых союзников в бизнесе, а также проложить путь к глобальному профессиональному успеху.

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Стрелец. Вам нужно прислушиваться к голосу разума, а не действовать по наитию. Благоприятный день для борьбы с вредными привычками.

Козерог. Внимания Козерогов требует повседневность с ее заботами, из-за чего более приятные планы могут быть отложены. Не исключено, что наряду с домашними делами вам придется заниматься служебной рутиной.

Водолей. Возможно много суеты в делах. Вас станут отвлекать посторонние разговоры, незапланированные поездки, непредвиденные новые задания.

Рыбы. Рыбы станут не только свидетелем каких-то ярких событий, но и примет в них активное участие. Новости со стороны родственника придадут вам оптимизма.

Астролог: Вальдемар Небоходцев