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20февраля
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В послании Путина Совфеду затронуты важные для Дальнего Востока темы

В послании Путина Совфеду затронуты важные для Дальнего Востока темы
Фото: tass.ru

В среду, 20 февраля, президент России Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию. Глава государства сделал важные заявления, касающиеся Дальнего Востока в целом и Амурской области в частности.

Так, на юбилейном, пятом Восточном экономическом форуме, который пройдет в сентябре во Владивостоке, каждое министерство должно отчитаться о том, что делает для развития Дальнего Востока. Развитие региона президент назвал национальным приоритетом.

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о послании президента. «Послание было посвящено очень важным для Дальнего Востока темам. Много внимания было уделено вопросам демографии, поддержке малообеспеченных и снижению уровня бедности – для нас это ключевые, очень важные вопросы. Большой набор мероприятий будет предусмотрен с финансированием из федерального бюджета. Наша задача – своевременно привести областное законодательство в соответствие, чтобы все эти инициативы воплотить в жизнь», – говорит Василий Орлов.

Из экономических проектов, особенно важных для Амурской области, глава региона выделил два вопроса. «Во-первых, это расширение пропускной способности БАМа и Транссиба в два раза в ближайшие годы. Во-вторых, это необходимость более широкого применения газомоторного топлива. С учетом наших газовых проектов для нашего региона это открывает новые возможности для применения такой технологии», – подчеркивает губернатор Амурской области.

Большое внимание в послании президента было уделено тематике развития образования, обеспечения промышленности подготовленными современными производственными кадрами. «Президент говорил о необходимости развития сети детских технопарков "Кванториум", а также о развитии филиалов детского центра "Сириус". По обоим направлениям работа в нашем регионе уже ведется. "Кванториум" в Благовещенске открыт в конце 2018 года и в 2019 году мы откроем "Кванториум" в Свободном. Также на базе детского оздоровительного лагеря "Колосок" создадим филиал детского центра "Сириус". Соглашение было подписано на Сочинском международном экономическом форуме», – сообщает Василий Орлов.

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#областная власть #российская власть #экономика

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15 февраля 2018, 10:29
Комментарии
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    51 минута назад

    Развитие, важный, приоритет, внимание, Дальний Восток, озабоченность - сегодня и всегда читайте слова от президента Путина.

  • Витком

    Витком
    49 минут назад

    И как всегда-ни о чем

  • Рив Норин

    Рив Норин
    46 минут назад

    Сказочный дед (в смысле, что любит сказки всем рассказывать).

  • Клавдия74

    Клавдия74
    58 секунд назад

    Очень хорошо что в Благовещенске и в Свободном у детей появится возможность заниматься в таких центрах . Но !!! Есть села , где нет детских садиков и районные власти говорят , что не рентабельно открывать сад , хотя родители платежеспособные !!!

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