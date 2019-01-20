В послании Путина Совфеду затронуты важные для Дальнего Востока темы

В среду, 20 февраля, президент России Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию. Глава государства сделал важные заявления, касающиеся Дальнего Востока в целом и Амурской области в частности.

Так, на юбилейном, пятом Восточном экономическом форуме, который пройдет в сентябре во Владивостоке, каждое министерство должно отчитаться о том, что делает для развития Дальнего Востока. Развитие региона президент назвал национальным приоритетом.

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о послании президента. «Послание было посвящено очень важным для Дальнего Востока темам. Много внимания было уделено вопросам демографии, поддержке малообеспеченных и снижению уровня бедности – для нас это ключевые, очень важные вопросы. Большой набор мероприятий будет предусмотрен с финансированием из федерального бюджета. Наша задача – своевременно привести областное законодательство в соответствие, чтобы все эти инициативы воплотить в жизнь», – говорит Василий Орлов.

Из экономических проектов, особенно важных для Амурской области, глава региона выделил два вопроса. «Во-первых, это расширение пропускной способности БАМа и Транссиба в два раза в ближайшие годы. Во-вторых, это необходимость более широкого применения газомоторного топлива. С учетом наших газовых проектов для нашего региона это открывает новые возможности для применения такой технологии», – подчеркивает губернатор Амурской области.

Большое внимание в послании президента было уделено тематике развития образования, обеспечения промышленности подготовленными современными производственными кадрами. «Президент говорил о необходимости развития сети детских технопарков "Кванториум", а также о развитии филиалов детского центра "Сириус". По обоим направлениям работа в нашем регионе уже ведется. "Кванториум" в Благовещенске открыт в конце 2018 года и в 2019 году мы откроем "Кванториум" в Свободном. Также на базе детского оздоровительного лагеря "Колосок" создадим филиал детского центра "Сириус". Соглашение было подписано на Сочинском международном экономическом форуме», – сообщает Василий Орлов.