В Белогорске разыграют кубок главы города по плаванию

Белогорский физкультурно-оздоровительный комплекс имени Сергея Солнечникова примет соревнования по плаванию. В городе начался прием заявок на участие в кубке по плаванию, который состоится 3 марта.

Глава города Станислав Мелюков учредил специальные призы для тех, кто примет участие в соревнованиях по плаванию. «В кубке примут участие пловцы шести возрастных категорий от 7 лет и старше. Уже поступило 66 заявок. Время заявиться, кстати, еще есть – до 22:00 1 марта. Заявки подаются на ресепшн и у инструкторов по плаванию ФОК имени Солнечникова», – отметила начальник управления по физкультуре и спорту Ольга Саяпина. Соревнования начнутся в полдень 3 марта парадом открытия и закончатся в 14 часов. Вход на балкон большого зала будет свободный.

Пловцам 7–9 лет предстоит преодолеть 25-метровую дистанцию, остальные будут плыть 50 метров в вольном стиле. Кроме того, состоятся эстафеты по плаванию, в которых посоревнуются команды, состоящие из четырех человек. В эстафете на 25 метров примут участие пловцы всех возрастных категорий, отдельно девочки и мальчики, девушки и юноши, мужчины и женщины. В эстафете на 50 метров проплывут отдельно мужчины и женщины в возрасте от 19 до 49 лет.

Победители определятся по лучшему времени, показанному на дистанции. Для обработки результатов пловцов в физкультурно-оздоровительном комплексе ранее установлена и полностью готова к работе система хронометража. Победители и призеры в личном первенстве каждой возрастной группы получат медали и грамоты, победители станут обладателями кубка. Победители в абсолютном зачете, участники, показавшие лучший результат отдельно среди мужчин и женщин, награждаются памятным кубком главы Белогорска, а также специальными призами главы.

«В каждой из 12 категорий будут призы победителям – экшн-камеры, бумбоксы, электроника и бытовая техника для остальных. Призы учредил лично. Всем участникам – сертификат с результатом, чтобы потом его улучшать», – сообщил глава Белогорска в своем инстаграм-аккаунте.