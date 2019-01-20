Амурских пенсионеров приглашают участвовать в компьютерной олимпиаде

В Амурской области начался отбор участников всероссийского компьютерного чемпионата для пенсионеров. Он пройдет с 4 по 6 июня в Кирове. А пока амурские пенсионеры соревнуются в умении обращаться с компьютером.

В Приамурье олимпиады пройдут в 22 городах и районах. Они начались в феврале и завершатся 22 марта с финальным турниром, который состоится в Благовещенске 24 апреля.

Первыми олимпиады провели Константиновский, Мазановский и Михайловский районы. 19 февраля отборочный тур прошёл в Тынде. 20 февраля эстафету приняли Белогорск и Сковородинский район, 21 февраля олимпиаду проведут в Ромненском районе, 26 февраля – в Завитинске, 28 февраля – в Свободном и Тамбовском районе, 1 марта – в Архаринском и Ивановском районе, 10 марта – в Белогорском и Свободненском районе. В Благовещенске соревнования пройдут 13 марта, 15 марта – в Зее, Бурейском и Магдагачинском районах, 16 марта – в Шимановске, 20 марта – в Райчихинске, 22 марта – в Серышевском районе.

На участие в олимпиадах приглашают женщин от 55 лет и старше, и мужчин от 60 лет и старше. Учреждены две категории – «Начинающий пользователь» и «Уверенный пользователь».

Для участия необходимо иметь электронную почту, «Личный кабинет» на портале «Госуслуги», уметь работать с поисковой системой «Яндекс», ГИС «ЖКХ», находить нужное видео в YouTube, ориентироваться в текстовом редакторе. Кроме того, участники регионального полуфинала должны приготовить домашнее задание – презентацию, посвященную Году театра в России. Заявки на участие принимают по номеру (4162) 202-342.

Организаторами муниципальных олимпиад являются местные отделения Союза пенсионеров России, органы местного самоуправления. Организаторами регионального полуфинала стали правительство Амурской области, законодательное собрание Амурской области, Амурское отделение «Союза пенсионеров России», отделение Пенсионного фонда РФ по Амурской области, министерства социальной защиты населения и министерство образования и науки Амурской области, а также Амурский институт развития образования.

Массовое обучение компьютерной грамоте началось в Амурской области в 2011 году. Запись желающих ведут региональное и местные отделения «Союза пенсионеров России». Амурские пенсионеры ежегодно участвуют во всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью и показывают хорошие результаты. В 2013 году в Ульяновске участница Наталья Помельникова из Белогорска вошла в десятку лучших, в 2015 году Ирина Гузий из Тынды получила в Казани бронзовую медаль в абсолютном личном первенстве. Также ей было присуждено третье место в номинации «Пользователь портала Госуслуг».

В 2016 году в Новосибирске пенсионерка из амурского Завитинска Людмила Ткаченко завоевала третье место в личном первенстве в номинации «Безопасный интернет». А в мае 2017 года на чемпионате в Санкт-Петербурге победу завоевала жительница Белогорска Ольга Конева – она заняла первое место в личном первенстве с презентацией «Работа в личном кабинете Портала государственных услуг».