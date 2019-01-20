Президент фестиваля кино и театра рассказал, кто приедет на «Амурскую осень»
Павел Прилучный, Алиса Гребенщикова, Раиса Рязанова и Ольга Ломоносова приедут на 17-й фестиваль кино и театра «Амурская осень». Он пройдет в Приамурье с 14 по 22 сентября. Об этом на заседании оргкомитета объявил президент фестиваля кино и театра Сергей Новожилов.
Приедет в Амурскую область и приглашенная звезда из-за рубежа – его имя пока держится в секрете.
XVII «Амурская осень» пройдет под девизом «17 мгновений осени». В конкурсе будет 12 спектаклей, фильмы полного и короткого метра. Подтверждено участие спектакля «Оркестр» в постановке Павла Сафонова, где главную мужскую роль играет Даниил Страхов, при участии Ольги Ломоносовой, Глафиры Тархановой, Инги Оболдиной, Алисы Гребенщиковой.
Зрители увидят «Случайное танго» с Дмитрием Миллером. «Все, кто находится в моем Инстаграме, залайкали фото, где я с Пашей Прилучным и Александром Моховым. Тем более что Александр Мохов – земляк. Кроме Павла, там еще заняты Раиса Рязанова, Агата Муцениеце. Я думаю, билеты на этот спектакль быстро распродадут», – предположил президент фестиваля кино и театра «Амурская осень» Сергей Новожилов.
На фестиваль приглашен актер, композитор и продюсер Глеб Матвейчук, который привезет мюзикл «Лабиринты сна» с Анастасией Спиридоновой и другой театральной молодежью.
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