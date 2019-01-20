На «Альфа-канале» наградили лучших народных ведущих (фото)

Второе место завоевала ведущая «Альфа-новостей» Юлия Царенкова. Третье место у ведущего программы «Простые вопросы» Сергея Терехова. Они преодолели страхи, понравились ведущим телекомпании и на один день оказались по другую сторону экрана.

Победа в конкурсе в этом году досталась народному ведущему программы «Сканер», 21-летнему студенту финансово-экономического колледжа Аюше Дабанимаеву. За него проголосовали почти 750 пользователей Амур.инфо. Будущий банкир родом из Читы. Четыре года он живет в Благовещенске. Прийти на кастинг ему посоветовала знакомая. В итоге Аюша успешно вышел в финал конкурса, записал программу, которую увидели тысячи зрителей Приамурья. «Я долго думал, почему бы не попробовать себя в новой сфере? Сейчас с родными смеемся: смотрим телевизор, они говорят – вот, Аюша, твое место, "Орел и решка", телеканал "Пятница"», – улыбается победитель конкурса «Народный ведущий».

Второе место у ведущей программы «Альфа-новости» Юлии Царенковой. Для нее это победа, скорее, над собой. Юлия – учитель английского языка из благовещенского лицея № 6. Филолог с 20-летним стажем всегда мечтала попасть на телевидение, но не решалась. А тут увидела анонс кастинга в Инстаграме, пришла и доказала, что из учителя может выйти хороший ведущий новостей. Именно так теперь считают коллеги Юлии и ее ученики. За ведущую проголосовали примерно 500 посетителей Амур.инфо.

«Телевидение – это когда тебя все видят, когда тебя все слышат, нельзя ошибиться. В общем, были какие-то чувства возвышенные, но на самом деле... И, наверное, поэтому все получилось», – рассуждает Юлия.

На третьем месте – солист филармонии Сергей Терехов. Он в день рождения «Альфа-канала» стал ведущим программы «Простые вопросы». Также в финал конкурса «Народный ведущий» прошли Евгений Мамкин и Эмма Шаповалова, которые вели «Альфа-новости», а также Дмитрий Безбородый – он вел «Сканер». Все победители и финалисты конкурса получили не только телевизионный опыт, но и памятные призы от «Альфа-канала».

«В целом конкурс прошел хорошо, было много желающих. Мы рады, что даем возможность людям побывать по ту сторону камеры. В следующем году мы также планируем проводить этот конкурс. Тех, кто не прошел в этом году, приглашаем на следующий год», – говорит промоменеджер телекомпании «Альфа-канал» Татьяна Водопьянова.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в этом году народными ведущими «Альфа-канала» хотели стать десятки людей разных профессий – благовещенские шоумены, танцовщицы, актеры, бизнесмены и даже криминалист. В 2020 году «Альфа» отпразднует день рождения в компании новых талантов – своих зрителей.