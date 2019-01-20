Инвестор собирается вложить 113 миллионов в содержание Чигиринского водохранилища

Чигиринское водохранилище на 15 лет сдадут в аренду амурскому инвестору. Администрация Благовещенского района собирается заключить концессионное соглашение с компанией «ВитаНова». Ожидается, что документы об этом будут подписаны через 10 дней.

Согласно контракту, концессионер должен инвестировать в объект 113 миллионов рублей. На эти деньги планируется почистить дно и водосбросное сооружение водохранилища, а также содержать водоем на протяжении 15 лет. Заявку на участие в конкурсе на право заключить концессионное соглашение отправила одна компания – она и стала победителем.

«В соответствии с проектом соглашения, концессионер обязуется за свой счет реконструировать недвижимое имущество, право собственности на которое принадлежит концеденту, осуществлять деятельность по обеспечению безопасной для жизни и здоровья людей эксплуатации объекта и поддержание его в нормативном состоянии с использованием объекта соглашения. Концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный соглашением, права владения и пользования объектом соглашения для осуществления указанной деятельности», – говорится на сайте Investinfra.ru.

«Это сделано, чтобы привлечь на территорию района частные инвестиции и с целью поддержания данного объекта в нормальном состоянии, так как у бюджета не так много средств, чтобы нам вкладываться вот в эти виды работ, – объяснил исполняющий обязанности главы администрации Благовещенского района Евгений Седых. – У них есть план по развитию этой территории. Помимо Чигиринского водохранилища, рядом есть прилегающие участки. У компании есть план развития территории – очень большие у нас перспективы, предусмотрено строительство больших сооружений развлекательной направленности».