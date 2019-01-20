В Белогорске по подозрению во взятке задержаны следователь и адвокат

По подозрению в совершении коррупционных преступлений в Белогорске задержаны следователь полиции и адвокат. Последняя предложила следователю 100 000 рублей за то, чтобы она замяла дело против водителя, сбившего пешехода.

По данным следствия, это произошло вечером 19 февраля. Деньги предназначались за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении супруга доверительницы. Согласно материалам проверки, 25 октября 2018 года он сбил пешехода.

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по Амурской области. При их оперативном сопровождении следователь и адвокат задержаны с поличным после передачи денежных средств на месте преступления.

«В настоящее время следователь помещена в изолятор временного содержания, в отношении нее следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении адвоката избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – информирует амурское следственное управление.

«Начальник управления МВД России по Амурской области назначил служебную проверку в отношении следователя. По результатам расследования будет решен вопрос об увольнении сотрудницы из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечении к дисциплинарной ответственности его руководителей», – сообщили в амурском управлении МВД России.

Руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждены уголовные дела в отношении следователя следственного отдела МО МВД России «Белогорский», подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)» и адвоката центральной коллегии адвокатов Амурской области в Белогорске, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291.1 УК РФ «Предложение посредничества во взяточничестве».