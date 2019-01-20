Избиение годовалого малыша в Белогорске продолжалось три дня
В Белогорске журналисты выяснили подробности трагедии – до полусмерти избит годовалый малыш. Мальчика на глазах его матери избивал ее сожитель. Пытки длились три дня. Мать вызвала скорую, только когда ее ребенок перестал подавать признаки жизни.
Как сообщало ИА «Амур.инфо», в больницу избитого ребенка доставили 15 февраля. Он до сих пор находится в коме.
Подробности опубликовало TVC-Media. 15 февраля в 6:30 на пульт дежурного скорой помощи поступил звонок. Молодая женщина сообщила, что ее ребенку необходима медицинская помощь, не уточняя причину недомогания. В это утро дежурил заведующий отделением Андрей Данников, он и отправился на вызов. В подъезде бригаду медиков встретил молодой человек.
«Парень пытался помочь донести ящик с медикаментами, вел себя вежливо и спокойно, – вспоминает Андрей Данников. – Я сначала подумал, что нас вызвали, так как у ребенка жар и необходимо сбить температуру». Но все оказалось гораздо серьезней. Пройдя в комнату, Андрей Данников увидел малыша, кожа которого была практически синего цвета.
«Я бросился к ребенку, он находился в глубокой коме, его глаза были практически сухими, – рассказывает заведующий отделением скорой помощи. – Медлить было нельзя ни минуты, ребенка срочно нужно было везти в реанимацию. Когда начали поднимать мальчика с кровати, я увидел, что одна его рука неестественно изогнута. Оказалась, что конечность была вывернута из сустава. Спросил мать, откуда у ребенка такие травмы? Она сказала, что еще вчера сын упал...»
Пока скорая с включенными сиренами мчалась в реанимацию, Андрей Данников пытался узнать у матери подробности происхождения многочисленных синяков на теле ребенка. Но она толком ничего не говорила. Лишь еле слышно обронила, что она сама так избила сына, а ее молодой человек ни при чем. Андрей Павлович вызвал полицию. В этот же день следственный отдел Белогорска возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего». 17 февраля молодого человека заключили под стражу.
«Задержанный уже дает признательные показания. Как он пояснил, ребенок капризничал, поэтому и нанес ему удары, – рассказал руководитель белогорского следственного отдела Михаил Дьяченко. – Следствие продолжается, будут установлены все обстоятельства, причины и условия совершения преступления».
Из неофициальных источников стало известно, что мать малыша после задержания сожителя приходила к следователям и интересовалась, когда его выпустят на свободу. При этом она ни разу не позвонила в реанимацию и не спросила о состоянии своего ребенка. Вместо нее за жизнь мальчика переживает опекун. Как выяснилось, мать избитого малыша – сирота, с мая 2017 года она взята под опеку одной из лучших приемных семей Белогорска.
Женщина, воспитавшая не одного приемного ребенка и давшая им путевку во взрослую жизнь, от случившегося в шоке. Об этом она рассказала корреспонденту газеты «Сегодня» при личной встрече, которая состоялась дома у многодетной семьи.
«Мать малыша, Марина, сидела за компьютером. За большой семейный стол Марина садится напротив меня. Глядя в ее глаза, не вижу ни сожаления, ни боли. Ничего. Лишь пустота и дерзкий вызов», – отмечает автор статьи.
«Марина в нашей семье появилась в мае 2017 года. Ее маму лишили родительских прав. Органы опеки мне сообщили, что, несмотря на свой малолетний возраст, эта девочка уже мать – в 14 лет она родила ребенка, который сейчас проживает в одном из соцучреждений области, – рассказывает опекун. – Мне ее стало жалко, и я согласилась принять в нашу большую и дружную семью. Тем более у меня многолетний и успешный опыт работы с трудными подростками и их перевоспитанием. Все хорошими людьми стали».
Опекун, принявшая еще одну дочь (своих подопечных детей она называет дочерьми и сыновьями), знала, что девочка рано начала вести половую жизнь, поговорила с ней и убедила поставить спираль. «Мы пришли к гинекологу, а врач мне говорит: какая спираль, она беременная, срок уже 13 недель, – вспоминает опекун. – Но об этом не знали даже органы опеки...»
Марина о своей беременности никому не сказала: говорит, что не знала. Так это или нет, неизвестно. Но женщина с добрым сердцем не стала отказываться от Марины, тем более что та ждала ребенка. «Пожалела я ее. Мы оформили все необходимые документы, и она осталась жить в нашей семье. Уговорила ее окончить школу, она получила аттестат о девятилетнем образовании. Сейчас планировали поступать в лицей, но тут...» – расплакавшись, женщина не смогла закончить фразу.
Марина рассказала, что с молодым человеком познакомилась в социальных сетях. Она первая ему написала. Сначала просто встречались, гуляли. Об их дружеских отношениях знали опекун и родители парня. «Они общаются с августа, вроде нормальный парень, и мама у него нормальная. Мы с ней разговаривали и не один раз вместе гуляли с младшими детьми», – вспоминает опекун.
Накануне трагедии Марина попросила деньги на покупку нового телефона. Ей не отказали, дали 30 000 рублей. Девушка предупредила приемную мать, что отправится в гости к своему молодому человеку,и возьмет с собой ребенка. «Я была против, чтобы она малыша брала, но Марина сказала: "Я же мать, должна его воспитывать", – рассказывает женщина. – Противиться не стала. Подумала: ну вот, повзрослела, материнский инстинкт проснулся. Хотя она матерью была неплохой. Когда мальчик родился, она на переменах между уроками прибегала, кормила его грудью. И я думала, что этот молодой человек живет в родительском доме, они будут под присмотром взрослых».
Оказалось, что девушка не стала покупать телефон, а вместе со своим молодым человеком сняла за 14 тысяч рублей квартиру, и они с 12 февраля стали вести свой «семейный» быт. «Первый раз он ударил сына по лицу 12 февраля. Я пыталась заступиться, но он сказал – не лезь и не мешай воспитывать ребенка, – рассказывает Марина. – Я боялась, он мне угрожал». Молодая мать призналась, что сожитель бил ее сына каждый день с 12 февраля. Позвонить опекуну или в полицию якобы сожитель не разрешал.
«15 февраля я собиралась уже идти в опеку, чтобы Марину помогли найти, – со слезами на глазах начинает объяснять опекунша. – С 12 числа она не выходила на связь. Я подумала, что она опять без предупреждения к сестре в Серышевский район уехала, такое уже было. Но нет… Утром в пятницу мне позвонила медсестра и сказала, что наш мальчик в реанимации».
«Разговор с 17-летней Мариной вызвал еще больше вопросов, чем было до нашей встречи. Каких-либо внятных ответов получить не удалось. Но это уже работа следственных органов. Кстати, как выяснилось, у 18-летнего парня имеется уголовное прошлое. Летом 2018 года он проходил по делу о побоях, грабеже и вымогательстве. Сейчас еще одно уголовное дело», – пишет автор статьи.
Семья, где почти два года жила Марина, считается образцовой. Дети, которые уже начали самостоятельную жизнь, еженедельно навещают приемную маму. И сегодня все 10 детей поддерживают ее и переживают за здоровье малыша.
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