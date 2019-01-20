Избиение годовалого малыша в Белогорске продолжалось три дня

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в больницу избитого ребенка доставили 15 февраля. Он до сих пор находится в коме.

Подробности опубликовало TVC-Media. 15 февраля в 6:30 на пульт дежурного скорой помощи поступил звонок. Молодая женщина сообщила, что ее ребенку необходима медицинская помощь, не уточняя причину недомогания. В это утро дежурил заведующий отделением Андрей Данников, он и отправился на вызов. В подъезде бригаду медиков встретил молодой человек.

«Парень пытался помочь донести ящик с медикаментами, вел себя вежливо и спокойно, – вспоминает Андрей Данников. – Я сначала подумал, что нас вызвали, так как у ребенка жар и необходимо сбить температуру». Но все оказалось гораздо серьезней. Пройдя в комнату, Андрей Данников увидел малыша, кожа которого была практически синего цвета.

«Я бросился к ребенку, он находился в глубокой коме, его глаза были практически сухими, – рассказывает заведующий отделением скорой помощи. – Медлить было нельзя ни минуты, ребенка срочно нужно было везти в реанимацию. Когда начали поднимать мальчика с кровати, я увидел, что одна его рука неестественно изогнута. Оказалась, что конечность была вывернута из сустава. Спросил мать, откуда у ребенка такие травмы? Она сказала, что еще вчера сын упал...»

Пока скорая с включенными сиренами мчалась в реанимацию, Андрей Данников пытался узнать у матери подробности происхождения многочисленных синяков на теле ребенка. Но она толком ничего не говорила. Лишь еле слышно обронила, что она сама так избила сына, а ее молодой человек ни при чем. Андрей Павлович вызвал полицию. В этот же день следственный отдел Белогорска возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего». 17 февраля молодого человека заключили под стражу.

«Задержанный уже дает признательные показания. Как он пояснил, ребенок капризничал, поэтому и нанес ему удары, – рассказал руководитель белогорского следственного отдела Михаил Дьяченко. – Следствие продолжается, будут установлены все обстоятельства, причины и условия совершения преступления».

Из неофициальных источников стало известно, что мать малыша после задержания сожителя приходила к следователям и интересовалась, когда его выпустят на свободу. При этом она ни разу не позвонила в реанимацию и не спросила о состоянии своего ребенка. Вместо нее за жизнь мальчика переживает опекун. Как выяснилось, мать избитого малыша – сирота, с мая 2017 года она взята под опеку одной из лучших приемных семей Белогорска.

Женщина, воспитавшая не одного приемного ребенка и давшая им путевку во взрослую жизнь, от случившегося в шоке. Об этом она рассказала корреспонденту газеты «Сегодня» при личной встрече, которая состоялась дома у многодетной семьи.

«Мать малыша, Марина, сидела за компьютером. За большой семейный стол Марина садится напротив меня. Глядя в ее глаза, не вижу ни сожаления, ни боли. Ничего. Лишь пустота и дерзкий вызов», – отмечает автор статьи.

«Марина в нашей семье появилась в мае 2017 года. Ее маму лишили родительских прав. Органы опеки мне сообщили, что, несмотря на свой малолетний возраст, эта девочка уже мать – в 14 лет она родила ребенка, который сейчас проживает в одном из соцучреждений области, – рассказывает опекун. – Мне ее стало жалко, и я согласилась принять в нашу большую и дружную семью. Тем более у меня многолетний и успешный опыт работы с трудными подростками и их перевоспитанием. Все хорошими людьми стали».

Опекун, принявшая еще одну дочь (своих подопечных детей она называет дочерьми и сыновьями), знала, что девочка рано начала вести половую жизнь, поговорила с ней и убедила поставить спираль. «Мы пришли к гинекологу, а врач мне говорит: какая спираль, она беременная, срок уже 13 недель, – вспоминает опекун. – Но об этом не знали даже органы опеки...»

Марина о своей беременности никому не сказала: говорит, что не знала. Так это или нет, неизвестно. Но женщина с добрым сердцем не стала отказываться от Марины, тем более что та ждала ребенка. «Пожалела я ее. Мы оформили все необходимые документы, и она осталась жить в нашей семье. Уговорила ее окончить школу, она получила аттестат о девятилетнем образовании. Сейчас планировали поступать в лицей, но тут...» – расплакавшись, женщина не смогла закончить фразу.

Марина рассказала, что с молодым человеком познакомилась в социальных сетях. Она первая ему написала. Сначала просто встречались, гуляли. Об их дружеских отношениях знали опекун и родители парня. «Они общаются с августа, вроде нормальный парень, и мама у него нормальная. Мы с ней разговаривали и не один раз вместе гуляли с младшими детьми», – вспоминает опекун.

Накануне трагедии Марина попросила деньги на покупку нового телефона. Ей не отказали, дали 30 000 рублей. Девушка предупредила приемную мать, что отправится в гости к своему молодому человеку,и возьмет с собой ребенка. «Я была против, чтобы она малыша брала, но Марина сказала: "Я же мать, должна его воспитывать", – рассказывает женщина. – Противиться не стала. Подумала: ну вот, повзрослела, материнский инстинкт проснулся. Хотя она матерью была неплохой. Когда мальчик родился, она на переменах между уроками прибегала, кормила его грудью. И я думала, что этот молодой человек живет в родительском доме, они будут под присмотром взрослых».

Оказалось, что девушка не стала покупать телефон, а вместе со своим молодым человеком сняла за 14 тысяч рублей квартиру, и они с 12 февраля стали вести свой «семейный» быт. «Первый раз он ударил сына по лицу 12 февраля. Я пыталась заступиться, но он сказал – не лезь и не мешай воспитывать ребенка, – рассказывает Марина. – Я боялась, он мне угрожал». Молодая мать призналась, что сожитель бил ее сына каждый день с 12 февраля. Позвонить опекуну или в полицию якобы сожитель не разрешал.

«15 февраля я собиралась уже идти в опеку, чтобы Марину помогли найти, – со слезами на глазах начинает объяснять опекунша. – С 12 числа она не выходила на связь. Я подумала, что она опять без предупреждения к сестре в Серышевский район уехала, такое уже было. Но нет… Утром в пятницу мне позвонила медсестра и сказала, что наш мальчик в реанимации».

«Разговор с 17-летней Мариной вызвал еще больше вопросов, чем было до нашей встречи. Каких-либо внятных ответов получить не удалось. Но это уже работа следственных органов. Кстати, как выяснилось, у 18-летнего парня имеется уголовное прошлое. Летом 2018 года он проходил по делу о побоях, грабеже и вымогательстве. Сейчас еще одно уголовное дело», – пишет автор статьи.

Семья, где почти два года жила Марина, считается образцовой. Дети, которые уже начали самостоятельную жизнь, еженедельно навещают приемную маму. И сегодня все 10 детей поддерживают ее и переживают за здоровье малыша.