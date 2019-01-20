Житель Свободного пытается спасти от сноса Дом офицеров

Бывший Дом офицеров – пример эпохи знаменитого сталинского ампира. Такие здания строились до и после войны, пока им на смену не пришло типовое, упрощенное строительство. В Свободном Дом офицеров долгое время был центром притяжения людей – отсюда мужчины уходили на войну, здесь люди собирались, чтобы передать деньги, собранные под девизом «Все для Победы!» Именно в Доме офицеров свободненцам зачитали текст телеграммы Сталина с благодарностью. После войны здесь выступал Вольф Мессинг, известный психологическими опытами «по чтению мыслей» публики.

К середине 2000-х под высокими сводами Дома офицеров установилась тишина. Здание стояло законсервированным. Долго решался вопрос передачи собственности Минобороны в собственность муниципалитета. Бесхозное здание стало раз за разом гореть. Сейчас помещения находятся в печальном состоянии: крыша дырявая, деревянные перекрытия прогорели, окна и коммуникации прогнили.

Но прочные стены выдержат еще 100-летнюю эксплуатацию – в этом уверен горожанин Степан Оганесян. «Здание большое, просторное, крепкое. Оно находится в центре города. У нас в городе нет культурного объекта, мы сами, своими руками уничтожаем собственную историю», – говорит Степан Рафикович. Ежедневно он выходит на одиночный пикет, пытаясь привлечь внимание к проблеме сохранения исторического наследия.

23 февраля в Свободном на площади имени Сергея Лазо состоится митинг – его уже согласовали с властями. «Цель митинга – сохранить Дом офицеров как культурный объект. Мы уверены, что в комиссиях, признавших здание аварийным, сидят заинтересованные люди. Нужно обязательно восстановить его, это не такие уж большие расходы. Заменить перекрытия, коммуникации, сделать ремонт. Нужно вникнуть в дело, нельзя бездумно уничтожать историю», – уверяет активист.

Между тем в администрации Свободного уверены: здание Дома офицеров не подлежит восстановлению. Как сообщало ИА «Амур.инфо», специалисты сделали вывод о непригодности здания для эксплуатации – его износ составляет не менее 75 %, полы, системы отопления и вентиляции разрушены. Межведомственная комиссия установила, что строение не является памятником архитектуры, это типовая постройка того времени. Больше 10 лет здание стояло заброшенным. Муниципалитет давно хотел принять его на баланс, еще когда строение не разрушалось, а было пригодно для эксплуатации.

На участке планируют построить стадион для гимназии № 9, которая находится рядом с бывшим Домом офицеров. Однако это только в планах, аукцион на демонтаж здания не объявлялся. Таким образом, вопрос со сносом опасного объекта не решен. Пока сторонники и противники старого здания спорят, заброшка привлекает школьников своей опасностью.

В Свободном, как и в целом по Амурской области, не всегда получается хранить архитектурное наследие. Так погибли «финские домики» – двухэтажные жилые дома, автором уникального проекта которых был осужденный архитектор Леонид Стукачев. В 2016 году оба жилых дома были расселены как ветхое аварийное жилье, однако здания после искусствоведческой экспертизы хотели признать памятниками архитектуры и сохранить. В одном из них планировали создать музей актера и режиссера Валерия Приемыхова, прославившегося главной ролью в фильме «Холодное лето 1953 года» – он в детстве жил в одной из квартир. Однако этим планам не удалось сбыться. «Финские домики» постепенно разваливались и в итоге были снесены.