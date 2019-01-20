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20февраля
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сегодня, 18:10 0

В Благовещенске осудили водителя, неоднократно попадавшегося пьяным за рулем

Благовещенский городской суд Амурской области рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, который сел за руль пьяным. Нетрезвого водителя задерживали уже несколько раз. В итоге он заработал судимость.

В первый раз благовещенец попался в декабре 2017 году. Тогда он отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения, за что получил 10 суток административного ареста. Такое постановление вынес мировой судья Амурской области по Благовещенскому городскому судебному участку № 7.

Однако в сентябре 2018 года на Игнатьевском шоссе Благовещенска, управляя автомобилем марки «митсубиши», он совершил ДТП и был задержан сотрудниками ДПС. В полицейском автомобиле водитель отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, тем самым признав, что он пьян.

При ознакомлении с материалами уголовного дела подсудимый попросил о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, то есть признал себя виновным, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: полное признание вины и раскаяние; активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи признательных показаний; наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Благовещенцу было назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ. Кроме того, суд лишил его права заниматься определенной деятельностью по управлению транспортными средствами на 2 года 10 месяцев.

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#ДТП #суды

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