«Омен: Перерождение», «Тобол», «Как приручить дракона-3»: киноновинки недели

На этой неделе в благовещенских кинотеатрах стартуют восемь киноновинок. Горожане и гости города смогут посмотреть фильм ужасов «Омен: Перерождение», драматическую комедию «30 безумных желаний», историческую драму «Тобол», биографический фильм «Власть», два триллера «Исчезновение» и «Лабиринты прошлого», драму «Затерянные во льдах» и мультфильм «Как приручить дракона-3».

Омен: Перерождение

История молодой матери, которая обеспокоена странным поведением восьмилетнего сына. Она считает, что причина такого поведения — нечто сверхъестественное.

Режиссер: Николас МакКарти. Актеры: Тейлор Шиллинг, Джексон Роберт Скотт, Колм Фиор, Питер Муни.

Фильм покажут в кинотеатре «Премиум» в ТРЦ «Острова» и ДК профсоюзов.

30 безумных желаний

Келвин — мнительный ипохондрик, сортирующий багаж в аэропорту, попутно придумывая себе несуществующие болезни. Скай — девушка-праздник, которая видит в жизни только хорошее. Вернее, в том коротком отрезке жизни, что ей остался. За это время она хочет успеть осуществить свои самые безумные желания. Вместе они заново откроют этот мир и самих себя с весьма неожиданных сторон.

Режиссер: Питер Хатчингс. Актеры: Эйса Баттерфилд, Мэйси Уильямс, Нина Добрев, Кен Жонг.

Фильм покажут в ТРЦ «Острова».

Тобол

Молодой офицер новой гвардии Петра I Иван Демарин по заданию царя отправляется в глубину Сибири — в пограничный Тобольск. Здесь Иван встречает первую любовь и вместе с полком оказывается втянутым в заговор местных князей, охотящихся за золотом Яркенда. Его крепость окружена полчищами диких джунгар и помощи ждать неоткуда.

Режиссер: Игорь Зайцев. Актеры: Илья Маланин, Дмитрий Назаров, Дмитрий Дюжев, Евгений Дятлов.

Фильм можно посмотреть в ТРЦ «Острова», АОДНТ, ДК профсоюзов, «Киноцентре».

Власть

Когда миром управляют деньги и связи, один человек может получить безграничное влияние. Уникальный дар убеждения, незаурядный ум и доступ на самые высокие уровни власти позволили ему стать кукловодом среди сильных мира сего. Оставаясь теневым игроком, он навсегда изменил ход истории.

Режиссер: Адам МакКей. Актеры: Кристиан Бэйл, Эми Адамс, Стив Карелл, Сэм Рокуэлл.

Картину покажут в ТРЦ «Острова» и «Киноцентре».

Исчезновение

Смотрители маяка Джеймс, Томас и Дональд были немногословными, крепкими и неприхотливыми ребятами. В один прекрасный день они нашли на острове клад — ящик золота, немного подумали и решили его поделить. Они забыли известную истину — у золота всегда найдется хозяин, и это редко бывают тихие и застенчивые люди. А спустя несколько дней на острове не осталось никого.

Фильм основан на реальной истории бесследного исчезновения трех смотрителей маяка на островах Фланнан в 1900 году. Остановившиеся часы, ни следов крови, ни посиневших и разбухших трупов… Тайна исчезновения этих людей до сих пор не раскрыта.

Режиссер: Кристоффер Нюхольм. Актеры: Джерард Батлер, Питер Муллан, Коннор Суинделлс, Сёрен Маллинг, Оулавюр Дарри Оулафссон.

Фильм можно посмотреть в ТРЦ «Острова».

Лабиринты прошлого

Испания, свадьба, друзья. Всего один день и неожиданное происшествие полностью меняет жизнь Лауры и Пако, некогда любивших друг друга. Им придется столкнуться лицом к лицу со своим прошлым, чтобы предотвратить непоправимое.

Режиссер: Асгар Фархади. Актеры: Пенелопа Крус, Хавьер Бардем, Рикардо Дарин, Эдуард Фернандес.

Фильм покажут в ТРЦ «Острова».

Затерянные во льдах

В арктической пустыне — ледяной, снежной, оторванной от мира, где температура воздуха может опускаться до 70⁰С, Хаксли, пилот потерпевшего крушение вертолета, отчаянно борется за жизнь. Он научился справляться с холодом, охотиться, чтобы прокормить себя. В этих условиях ему предстоит заботиться о случайной попутчице, с которой его свела судьба. Двое на краю земли — их ждет опасное путешествие и серьезная битва за выживание.

Режиссер: Джо Пенна. Актеры: Мадс Миккельсен, Мария Тельма Смарадоттир.

Фильм покажут в ТРЦ «Острова».

Как приручить дракона-3

Когда-то викинги жили в гармонии с драконами. В те времена они делили радость, горе… и последние штаны. Казалось, что так будет всегда, но появление загадочной Дневной Фурии изменило жизнь острова. И теперь Иккинг и Беззубик столкнутся с безжалостным охотником на драконов, жаждущим уничтожить все, что им дорого.

Режиссер: Дин ДеБлуа. Актеры: Джей Барушель, Кейт Бланшетт, Крэйг Фергюсон, Америка Феррера.

Посмотреть мультфильм можно в ДК Профсоюзов и «Киноцентре».