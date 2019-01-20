В Сковородине пропал молодой мужчина

Фото: instagram.com/kriminal.blg

В социальных сетях появилась информация о розыске 25 летнего Виктора Морозова. В городе Сковородино 12 февраля он ушел из дома и пропал.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» сестра пропавшего Виктория, об обстоятельствах исчезновения брата известно немного. Есть сведения, что в тот день он отправлялся к своей девушке.

По факту исчезновения Виктора люди обратились в полицию. Виктория просит откликнуться всех, кому что-либо известно о местонахождении ее брата, по телефону 8-924-348-00-82.

Виктория добавила, что у пропавшего есть особые приметы – несколько татуировок в виде иероглифов на левой руке.