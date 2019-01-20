Психику амурских военных будут укреплять с помощью новых аппаратов и песка

Военные психологи Амурского объединения ВВО впервые получили многофункциональный комплект для психологической работы. Основными новинками комплекта являются аппараты биоритмостимуляции в виде очков и наушников, а также специальный набор для песочной терапии.

Военные психологи общевойсковой армии, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, впервые получили многофункциональный комплект современных технических средств для организации психологической работы.

Аппарат биоритмостимуляции световым и звуковым воздействием будет снимать усталость, тренировать устойчивость к стрессам, предупреждать утомление, повышать жизненный тонус и работоспособность. Песочная терапия будет применяться в ходе релаксационных сеансов.

Всего в составе комплекта около 20 наименований, включающих также широкоформатные жидкокристаллические телевизоры, ноутбук со специальным программным обеспечением, аудиосистему, а также наборы для проведения различных видов психологического тестирования, сообщает сайт Минобороны.