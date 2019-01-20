В Циолковском собираются создать приют для собак

Фото: пресс-служба администрации ЗАТО Циолковский

В городе Циолковский ведется работа по созданию приюта для безнадзорных собак. Специально для этих целей выбрали гаражные боксы в отдаленном от жилых домов и публичных мест районе города.

Таким образом, находясь в приюте, собаки ничем не смогут помешать жителям города, сообщает пресс-службы главы ЗАТО Циолковский. Вместе с тем приют будет относительно недалеко для людей, которые захотят посетить его и выбрать домашнего питомца.

Условия содержания приюта подразумевают под собой и наличие ветеринарного врача, и территории для выгула собак, и многие другие моменты, требующие проработки в самое ближайшее время.

«Бюджетные средства на создание приюта не предусмотрены. Обустройство будет производиться собственными силами с привлечением градообразующих предприятий, субъектов малого предпринимательства и помощи населения. Отлов и содержание собак будет производиться за средства дотаций из областного бюджета», – сообщила Светлана Кондратьева, начальник управления ГКС и ЖКХ администрации ЗАТО Циолковский.

Гаражные боксы, которые собираются переоборудовать под приют, принадлежат МКП ЦГСК.

20 февраля глава ЗАТО Сергей Левицкий осмотрел выбранное для приюта место.

«Уже завтра нужно убрать преграждающие путь плиты, осмотреть помещения, завезти строительный материал и начать работу, – дал указания глава. – Ситуация с собаками уже давно выходит из-под контроля, поэтому необходимо сделать все возможное для скорейшей очистки улиц города от этих бродячих животных».