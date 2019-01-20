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20февраля
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сегодня, 17:08 0

В Благовещенске «Иосифа Сталина» признали культурным наследием

В Благовещенске «Иосифа Сталина» признали культурным наследием
Фото: bvtkky.ru

В Благовещенске признан объектом культурного наследия Амурской области советский тяжелый танк разработки периода Великой Отечественной войны ИС-3 (Иосиф Сталин). Он долгие годы находился на консервации в бывшем Благовещенском танковом командном училище. В 1970 году его установили на постамент.

Как сообщает «Интерфакс – Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа, с инициативой включения танка в перечень объектов культурного наследия региона вышли ветераны училища. Долгие годы ИС-3 был символом этого учебного заведения, которое было создано в 1941 году и расформировано в 1999-м.

«Тяжелый танк ИС-3 является единственным законсервированным тяжелым боевым танком-постаментом, который многие годы охраняют и поддерживают в работоспособном состоянии выпускники и ветераны училища. Этот танк принимал участие в войне против милитаристской Японии, после чего находился на вооружении одного из укрепленных районов Дальневосточного военного округа», – информирует ВВО.

Впоследствии ИС-3 был передан Благовещенскому высшему танковому командному училищу. После установки танка на пьедестал, его вооружение и все механизмы были законсервированы.

«Боевая машина могла в любой момент приступить к выполнению боевой задачи. Боекомплект танка хранился на складе артвооружения училища. Среди курсантов был сформирован и многие годы назначался экипаж танка-постамента», – отмечает ВВО.

Монумент и сквер, в котором расположена легендарная боевая машина, возведены курсантами училища в 1970 году в честь выпускников, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. В 2016 году была произведена реставрация пьедестала, ремонт и окраска стелы, приведен в порядок сквер.

«Памятник героям-танкистам» долгие годы остается местом встречи выпускников танкового училища со всей страны. Также здесь проводятся мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи Амурской области.

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#военные #память

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