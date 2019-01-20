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Дима Билан оскорбил Рудковскую и Собчак

Дима Билан оскорбил Рудковскую и Собчак
Фото: instagram.com/bilanofficial/?utm_source=ig_embed

37-летний Дима Билан испугал пользователей Instagram неадекватным поведением. Певец оставил несколько оскорбительных комментариев на инстаграм-страницах Ксении Собчак и Яны Рудковской.

Под фотографией, которую выставила Яны Рудковская на День святого Валентина, певец написал: «Я как-то сосал молоко из груди только что ощенившейся собаки! Вот это круто, а не то, что ты пишешь!» Многие подписчики были в шоке от поведения певца, так как с Яной Рудковской и Евгением Плющенко у Димы Билана не только рабочие, но и теплые дружеские отношения.

Билан на этом не остановился и оставил комментарий под фото Ксении Собчак: «Я хотя бы мочусь на бомжей на спор, а не ради тупого удовольствия».

Сначала поклонники думали, что артиста взломали, а также посчитали, что звезда слишком много выпил, и поэтому у него случилось помутнение рассудка.

Позже выяснилось, что странные комментарии Билан оставлял во время участия в шоу Comment Out, которое выходит на YouTube-канале «Чикен Карри».

В шоу гость должен написать глупые комментарии под фото звезд российского шоу-бизнеса. Если же приглашенный гость отказывается это делать, то по правилам он должен выполнить задание: съесть сырые коровьи мозги или протухшие яйца, выпить стакан скисшего молока и другое.

Выпуск шоу Comment Out пока не вышел на YouTube, но Дима Билан поделился небольшим видео у себя в Инстаграме.

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#шоу-бизнес #юмор

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