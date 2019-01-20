В пригороде Свободного мать-одиночка живет в разрушающемся доме

Амурчанка и ее дочь рискуют быть погребенными под руинами собственного дома. Переехав из Якутии, маленькая семья приобрела дом в селе Дубовка Свободненского района. Некоторое время спустя строение начало разрушаться.

Хозяйка дома Марина Шульпенкова перенесла тяжелую операцию на головном мозге и страдает от последствий болезни – эпилептических приступов, головных болей. С ней живет 13-летняя дочь.

Двухквартирный дом в селе Дубовка затрещал по швам вскоре после покупки. «Мы купили дом зимой 2016-го. Сделали ремонт. А весной пошли трещины. Потом обрушилась пристроенная веранда, обвалился потолок, входная дверь вообще не закрывается, мы вынуждены подтыкать ее одеялами, чтобы не замерзнуть. Семь месяцев жили без электричества», – перечисляет свои беды Марина Шульпенкова.

По словам Марины Николаевны, у многих соседей по переулку дома тоже пострадали, однако только у нее разрушения достигли такого масштаба. Сельчане связывают это с тем, что во время строительства газопровода по их переулку туда-сюда ездили тяжелые грузовики.

Ко всем невзгодам, которых и так слишком много для мамы-одиночки, прошлой весной добавилось подтопление дома канализационными стоками. «В прошлом году положили асфальт, дом стало заливать канализационными отходами. Как в трехэтажках засорится канализация, так все льется к нам под дом», – говорит Марина Николаевна.

Женщина обращалась за помощью по всем доступным ей адресам, даже писала президенту. Однако, по ее словам, помочь никто не может – дом находится в собственности, а значит, проблемы должна решать сама хозяйка. Сделать этого Марина Шульпенкова при всем желании не может: ее ежемесячный доход складывается из пособия по инвалидности – 13 000 рублей – и 600 рублей «детских». Женщина говорит, что не сможет взять кредит на ремонт, а переехать им просто некуда.

«Если дом рухнет, мы с ребенком останемся на улице», – уверена Марина Николаевна. Она сказала, что ей предлагали жилье в маневренном фонде, однако к переезду это жилье не готово и будет ли готово, неизвестно. Тем временем экспертиза подтвердила, что строение непригодно для жизни. Однако Марина Шульпенкова считает, что дом еще послужит, его можно отремонтировать.

«Сколько это будет стоить, я не знаю. Я гражданин России, я всю жизнь работала, неужели я не имею права попросить помощи у государства? Помогите материалами, мне одной не под силу справиться с этой ситуацией», – умоляет Марина Николаевна.

В администрации Свободного сообщили, что Марина Шульпенкова не состоит на учете как нуждающаяся и малоимущая, в программах по переселению не участвует. «Ей предлагали жилье – комнату в общежитии, она дала письменный отказ. Тогда предложили квартиру с удобствами в радиоцентре, как раз неподалеку от ее нынешнего дома. Но там квартира в очень плохом состоянии. Поэтому объявили аукцион на проведение косметического ремонта. 1 марта будут подведены итоги аукциона, к концу апреля Марина Николаевна сможет въехать в эту квартиру. Если же ей опасно оставаться в доме, то ей предоставят комнату в общежитии», – сообщили в администрации города.