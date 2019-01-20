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20февраля
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сегодня, 16:44 0

Амурчане станут участниками чемпионата России по дартсу

Амурчане станут участниками чемпионата России по дартсу
Фото: minsportamur.ru

С 15 по 17 февраля в Хабаровске, в спортивном комплексе стадиона имени Ленина, прошли чемпионат и первенство ДФО по дартсу. В соревнованиях приняли участие спортсмены Амурской области, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев, а также Республики Саха (Якутия).

Для определения победителей соревнования проводили в формате – групповой этап и далее плей-офф. Таким образом, в одиночном разряде у мужчин 74 участника сформировали 16 групп, а 32 женщины – 8 групп. Мужских пар набралось 36, а женских – 15. В командных состязаниях было задействовано 15 мужских команд и 8 женских.

Как сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области, от региона на чемпионат отправилась команда из 4-х человек. По результатам игр спортсмены вернулись с одной бронзовой медалью за одиночный разряд. Ее завоевал Иван Пономарёв, заняв 3 место. Также в одиночном разряде пятое место занял Максим Колпаков. Вместе с Иваном они отобрались на чемпионат России, который пройдет в апреле в Санкт-Петербурге.

В парном разряде амурские спортсмены не прошли дальше 1/8 финала. В командных играх амурчане вышли из своей группы с 1-го места, но на стадии плей-офф потерпели поражение в 1/8 финала от команды Приморского края.

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#Дальний Восток #спорт

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