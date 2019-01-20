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20февраля
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сегодня, 16:32 0

В Белогорске 23 февраля прогремит салют из 20 залпов

В Белогорске 23 февраля прогремит салют из 20 залпов
Фото: structure.mil.ru

В День защитника Отечества, 23 февраля, в Белогорске прогремит 20 праздничных залпов зарядов «Ассоль» пяти цветов. Фейерверк обеспечат военнослужащие артиллерийского соединения Восточного военного округа.

В настоящее время завершается подготовка расчета и специального оборудования. На полигоне Белогорский проводятся тренировки для отработки слаженности действий, сообщает пресс-служба ВВО.

В 21:00 жители города увидят в небе над центральной площадью цветовое шоу из желтого, оранжевого, зеленого и двух оттенков красного цвета. Залпы будут проведены с помощью салютной установки 2А30 на базе машины «Урал».

Обеспечивать салют будут около 10 военнослужащих, которые вошли в состав салютного расчета.

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#Белогорск #военные #праздники

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