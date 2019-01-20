Рэперы устроят благотворительный концерт для больного раком 17-летнего благовещенца

В областном центре Приамурья пройдет благотворительный концерт «Рука помощи». Его организуют в помощь 17-летнему благовещенцу с онкологическим заболеванием.

Местные исполнители решили помочь собрать средства для Вадима Ваяя. В марте 2018 года ему диагностировали рак печени, который дал метастазы.

Как сообщало Амур.инфо, Вадима готовы взять на лечение в южнокорейской клинике, но на поездку, лечение и проживание в медицинском центре «Сунчонхян» требуется более 46,5 тысячи долларов. Такая сумма неподъемна для семьи Вадима. Кроме него, мама воспитывает еще троих детей, двое младших совсем малыши – им нет и двух лет.

Благотворительный концерт состоится 28 февраля в 18:00 в заведении «T-Сlub» (Ленина, 77). Для публики выступят «представителей новой школы», как называют их организаторы: Maori Squad, Splash, Unit731, Slow.

Стоимость билета 300 рублей. Сообщается, что дополнительные пожертвования приветствуются.

«Осторожно. Возможен слэм, прыжки со сцены и убитые кроссовки. Приобретая билет, ты спасаешь жизнь. Давай поможем парню и отлично проведем время вместе», – призывают организаторы.

Приобрести билеты можно, обратившись по следующим ссылкам: https://vk.com/wildgraffiti, https://vk.com/blago28.

Все собранные на концерте средства будут переданы семье Вадима Ваяя.

По всем вопросам можно обратиться по номеру телефона: 8-965-671-39-00.

Также помочь молодому благовещенцу можно, перечислив средства по следующим реквизитам:

Получатель: Галина Владимировна Викулова (мама), ее номер +7-924-684-88-77.

Карта: 4276 0300 1445 4355

Номер счета: 4081 7810 1030 0022 0881

Банк получателя: Дальневосточный банк ПАО Сбербанк

БИК: 040 813 608

Корр. счет: 3010 1810 6000 0000 0608

ИНН: 770 708 38 93

КПП: 280 102 001

QIWI: 4890 4943 8453 9565

Яндекс-кошелек: 4100 1834 9562 889.

Ознакомиться с документами, подтверждающими диагноз, можно по ссылке.