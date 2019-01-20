Амурчанин украл у спящего водителя телефон и 157 тысяч рублей

В Свободном 26-летний горожанин, проникнув в салон автомобиля, обокрал спящего там водителя. Вор забрал из его нагрудного кармана телефон и деньги – 157 тысяч рублей.

Как установили в Свободненском городском суде, подсудимый проходил мимо припаркованного автомобиля и увидел, что на водительском сиденье спит мужчина. Похититель достал из нагрудного кармана его куртки телефон и 157 тысяч рублей. С похищенными деньгами и сотовым телефоном, подсудимый с места совершения преступления скрылся и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.

Подсудимый виновным в совершении данного преступления признал себя полностью. Его вина также была подтверждена совокупностью доказательств, имеющихся в уголовном деле. Свободненский городской суд признал его виновным в совершении кражи и приговорил к 1 году 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает сайт Свободненского городского суда.