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сегодня, 16:35 3

Амурчанин украл у спящего водителя телефон и 157 тысяч рублей

Амурчанин украл у спящего водителя телефон и 157 тысяч рублей
Фото: ru.depositphotos.com

В Свободном 26-летний горожанин, проникнув в салон автомобиля, обокрал спящего там водителя. Вор забрал из его нагрудного кармана телефон и деньги – 157 тысяч рублей.

Как установили в Свободненском городском суде, подсудимый проходил мимо припаркованного автомобиля и увидел, что на водительском сиденье спит мужчина. Похититель достал из нагрудного кармана его куртки телефон и 157 тысяч рублей. С похищенными деньгами и сотовым телефоном, подсудимый с места совершения преступления скрылся и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.

Подсудимый виновным в совершении данного преступления признал себя полностью. Его вина также была подтверждена совокупностью доказательств, имеющихся в уголовном деле. Свободненский городской суд признал его виновным в совершении кражи и приговорил к 1 году 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает сайт Свободненского городского суда.

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#криминал #происшествия #Свободный #суды

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Комментарии
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  • 24hoursparty

    24hoursparty
    46 минут назад

    Хорошо жить в славном городе Свободный, где у любого таксиста по 150штук в нагрудном кармане просто так, на покушать, лежат.

  • Вовкен

    Вовкен
    40 минут назад

    Почти два года строгача. В данном случае суд не так гуманен, как к личностям погубившим других людей, будучи в пьяном угаре

  • Noir

    Noir
    35 минут назад

    Как-то наивно расписано. Во-первых, холодно, значит дверь в машину закрыта, беззвучно открыть и не разбудить человека сложно. Во-вторых порыться по карманам и вытащить телефон и деньги даже из нагрудного кармана (в куртках они на молнии чаще всего) не разбудив простому человеку сложно. В третьих к просто спящему никто не полезет что-то доставать. Как итог: таксист был пьян.

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