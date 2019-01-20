Избитый отчимом малыш из Белогорска все еще не пришел в сознание

Как сообщалось ранее, ребенка доставили в медучреждение с многочисленными травмами. Мальчик был жестоко избит отчимом. Следственный отдел Белогорска возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего».

Задержанный дал признательные показания, объяснив свои действия капризным поведением ребенка. Сейчас он заключен под стражу.

Свою проверку начала и прокуратора региона. Прокурор Амурской области поручил прокурору Белогорска «в рамках проверки причин и условий, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью годовалому ребенку, провести проверку деятельности органов системы профилактики правонарушений Белогорска, дать оценку своевременности и эффективности проводимых профилактических мероприятий с семьями и ранее судимыми лицами».

Также прокуратура взяла на особый контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следователями.