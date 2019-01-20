Избитый отчимом малыш из Белогорска все еще не пришел в сознание
Состояние годовалого мальчика из Белогорска, которого избил отчим, остается тяжелым. Как сообщили Амур.инфо в Белогорской городской больнице, малыш по-прежнему находится в реанимационном отделении в состоянии комы. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Как сообщалось ранее, ребенка доставили в медучреждение с многочисленными травмами. Мальчик был жестоко избит отчимом. Следственный отдел Белогорска возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего».
Задержанный дал признательные показания, объяснив свои действия капризным поведением ребенка. Сейчас он заключен под стражу.
Свою проверку начала и прокуратора региона. Прокурор Амурской области поручил прокурору Белогорска «в рамках проверки причин и условий, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью годовалому ребенку, провести проверку деятельности органов системы профилактики правонарушений Белогорска, дать оценку своевременности и эффективности проводимых профилактических мероприятий с семьями и ранее судимыми лицами».
Также прокуратура взяла на особый контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следователями.
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