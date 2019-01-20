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сегодня, 16:14 0

Избитый отчимом малыш из Белогорска все еще не пришел в сознание

Избитый отчимом малыш из Белогорска все еще не пришел в сознание
Фото: ru.depositphotos.com

Состояние годовалого мальчика из Белогорска, которого избил отчим, остается тяжелым. Как сообщили Амур.инфо в Белогорской городской больнице, малыш по-прежнему находится в реанимационном отделении в состоянии комы. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщалось ранее, ребенка доставили в медучреждение с многочисленными травмами. Мальчик был жестоко избит отчимом. Следственный отдел Белогорска возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего».

Задержанный дал признательные показания, объяснив свои действия капризным поведением ребенка. Сейчас он заключен под стражу.

Свою проверку начала и прокуратора региона. Прокурор Амурской области поручил прокурору Белогорска «в рамках проверки причин и условий, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью годовалому ребенку, провести проверку деятельности органов системы профилактики правонарушений Белогорска, дать оценку своевременности и эффективности проводимых профилактических мероприятий с семьями и ранее судимыми лицами».

Также прокуратура взяла на особый контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следователями.

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#Белогорск #дети #здоровье #происшествия

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