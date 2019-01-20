Пожароопасный период в Приамурье может начаться в конце марта

Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский обратил внимание на ряд метеорекордов и необычно теплый конец зимы. В связи с этим пожароопасный период на территории региона может начаться уже 20-25 марта. Учитывая тот факт, что зима была малоснежной, а почва недостаточно увлажнена, профилактические отжиги проводиться не будут. Основной акцент необходимо сделать на очистку опасных участков безогневым способом. Учитывая сжатые сроки, работу по подготовке населенных пунктов необходимо завершить не позднее 20 марта.

Алексей Венглинский отметил, что органами местного самоуправления разработаны планы противопожарной защиты территорий муниципальных районов в целом и детальные карты-схемы проведения профилактических мероприятий на населенные пункты.

«Этими документами были определены места создания защитных противопожарных полос, проведение отжигов сухой растительности, очистка территории. Отмечены неочищенные от сухой растительности участки. Основная масса противопожарных мероприятий была проведена в осенний период 2018 года. Запланирована очистка 12 447 опасных участков. На сегодня проведены работы на 9 307 участках, что составляет 74,8 % от всех запланированных мероприятий», – рассказал Алексей Венглинский.

Близки к завершению работы по подготовке населенных пунктов в Тынде (100 %), Белогорске (94 %), Свободном (92 %), Благовещенске (91 %), Райчихинске (91 %), Серышевском районе (92 %).

На территории области создано 550 подразделений добровольной пожарной охраны в 517 населенных пунктах общей численностью 2 288 человек, в том числе 157 добровольных пожарных команд и 393 добровольные пожарные дружины.

Также для тушения природных пожаров и защиты от них населенных пунктов в 2019 году ведется подготовка 46 групп оперативного реагирования, созданных на базе подразделений противопожарной и поисково-спасательной служб области общей численностью 230 человек, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Действительно, погода в этом году вносит свои коррективы в наши планы. Поэтому руководству городов и районов Приамурья необходимо не откладывать работу по подготовке к пожароопасному сезону, а начать ее уже сейчас. Чем раньше мы обезопасим населенные пункты и их жителей, тем лучше. Ведь сезон в этом году может начаться заметно раньше обычного», – подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов.