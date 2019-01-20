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20февраля
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В Благовещенском районе при пожаре погиб мужчина

В Благовещенском районе при пожаре погиб мужчина
Фото: с места события

Обновлено: 16:05

20 февраля был пожар в селе Грибское Благовещенского района. Горел частный деревянный дом. При происшествии погиб мужчина. Очевидцы сообщают, что амурчанин сам поджег собственное жилище.

Очевидица рассказала ИА «Амур.инфо, что пожилой мужчина развел костер в сенцах, от этого и случился пожар. Погибший, по ее словам, – хозяин дома. Таким образом он, по-видимому, свел счеты с жизнью, отметила собеседница. «Всё сгорело», – сказала она.

В следственном управлении СКР по Амурской области агентству подтвердили, что при пожаре в Грибском погиб мужчина 1950 года рождения. На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства гибели амурчанина устанавливаются.

Информацию о погибшем подтвердили и в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

«Поступило сообщение о том, что горит жилой деревянный дом в селе Грибское Благовещенского района. К моменту прибытия пожарных подразделений дом горел открытым пламенем. В результате пожара огнем уничтожены кровля по всей площади, веранда, пристроенная к дому. Закопчены изнутри стены и потолок дома. На пожаре было обнаружено тело мужчины 1950 года рождения – хозяина дома. Причину смерти предстоит выяснить при судебно-медицинской экспертизе», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

На месте происшествия работали силы пожарного поста села Грибское, пожарной части № 41 села Усть-Ивановка. Им оказывали помощь пожарные Благовещенского гарнизона.

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#пожары #происшествия

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