В нескольких дворах Хабаровска машины утонули в нечистотах (фото, видео)
В среду, 20 февраля, в Хабаровске из-за коммунальной аварии одну из центральных улиц залило нечистотами. В результате залило дворы и припаркованные в них машины.
Случившееся очевидцы снимали на камеру мобильного телефона.
«Двор затопило, машины вон поплыли. Рванул коллектор, наверное. Вон, мужики пошли машины вытаскивать. Кто-то еще своим ходом выезжает. Все машины в воде, в салоне у "марка" вода. Вот такие пироги в Хабаровске на улице Шевчука», – комментирует за кадром автор видео.
Подобную картину можно было наблюдать сразу в нескольких дворах Хабаровска. Участок улицы Пионерской залило водой из-за течи на напорном коллекторе, сообщает «Интерфакс».
«Специалистами МУП "Горводоканал" была обнаружена течь на напорном коллекторе и принято решение об остановке линии и переводе работающего трубопровода на резервную нитку», - сообщили агентству в пресс-службе предприятия.
В результате аварии, затоплены дворы и участки улиц Пионерская, Оборонная, также район оптово-розничной базы на улице Шевчука.
«Аварийно-восстановительная бригада остановила течь, локализовала аварию и подключила резервный трубопровод. Ведутся работы по откачиванию воды во дворах и обеззараживанию территории», – отметил сотрудник пресс-службы.
На месте работают две аварийные бригады. Очищать территорию планируется силами восьми бригад.
Причины повреждения коллектора пока не установлены.
Фото: dvnovosti.ru
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