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20февраля
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В нескольких дворах Хабаровска машины утонули в нечистотах (фото, видео)

В нескольких дворах Хабаровска машины утонули в нечистотах (фото, видео)
Фото: скриншот видео

В среду, 20 февраля, в Хабаровске из-за коммунальной аварии одну из центральных улиц залило нечистотами. В результате залило дворы и припаркованные в них машины.

Случившееся очевидцы снимали на камеру мобильного телефона.

«Двор затопило, машины вон поплыли. Рванул коллектор, наверное. Вон, мужики пошли машины вытаскивать. Кто-то еще своим ходом выезжает. Все машины в воде, в салоне у "марка" вода. Вот такие пироги в Хабаровске на улице Шевчука», – комментирует за кадром автор видео.

Подобную картину можно было наблюдать сразу в нескольких дворах Хабаровска. Участок улицы Пионерской залило водой из-за течи на напорном коллекторе, сообщает «Интерфакс».

«Специалистами МУП "Горводоканал" была обнаружена течь на напорном коллекторе и принято решение об остановке линии и переводе работающего трубопровода на резервную нитку», - сообщили агентству в пресс-службе предприятия.

В результате аварии, затоплены дворы и участки улиц Пионерская, Оборонная, также район оптово-розничной базы на улице Шевчука.

«Аварийно-восстановительная бригада остановила течь, локализовала аварию и подключила резервный трубопровод. Ведутся работы по откачиванию воды во дворах и обеззараживанию территории», – отметил сотрудник пресс-службы.

На месте работают две аварийные бригады. Очищать территорию планируется силами восьми бригад.

Причины повреждения коллектора пока не установлены.

Фото: dvnovosti.ru

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#Дальний Восток #происшествия

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